Nikola Jokic, après sa performance historique : “Je serai content de ce match quand ma carrière sera finie”

Pragmatique, le Nikola Jokic. Dans son style très personnel, le Joker a évoqué sa performance monumentale face aux Suns. Une ligne historique qui n’a pas forcément fait vibrer la star des Nuggets, plus focalisée sur le repos nécessaire avant le choc contre le Thunder. C’est aussi pour ça qu’on l’adore.

D’autres joueurs en auraient fait des caisses, avec du contenu sur tous les réseaux sociaux, des grandes déclarations. Nikola Jokic n’est pas fait de ce bois là. Lui est plutôt très pragmatique, détaché de l’aspect personnel de sa performance. L’important : gagner en tant qu’équipe, et tout de suite se mettre en mode repos pour aborder le prochain match dans les meilleures conditions. Un comportement plus qu’étrange pour ce que l’on a comme image de la NBA, mais particulièrement rafraîchissant, on ne va pas se le cacher.

“Je pense que lorsque ma carrière sera terminée, ce sera un genre d’héritage… ce sera sympa d’être sur mon canapé et de me dire que j’ai fait un gros match… mais maintenant, on a un match dimanche et je pense à prendre du repos.”

C’est pour cela qu’on l’apprécie. Pas de paillettes, mais des passes, des rebonds, des points qui servent une équipe plutôt qu’un homme et son image. Tiens, ça sert aussi sa place dans la course au MVP, car il vient de frapper très fort, mine de rien.

