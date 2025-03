Mark Cuban : “Si tu veux transférer Luka Doncic, essaye au moins de choper un meilleur deal”

Un gros mois après le transfert de Luka Doncic, la pilule est loin d’être passée dans la communauté des Mavericks. L’ancien propriétaire majoritaire de la franchise, Mark Cuban, qui n’avait pas été mis au courant malgré sa présence dans l’organigramme actuel de la direction, est toujours très amer.

Ce transfert ne passera probablement jamais pour la plupart des fans de Dallas. Au sein même de la franchise, à commencer par Mark Cuban, l’effroi est palpable quant à la décision des propriétaires et de Nico Harrison d’envoyer Luka Doncic à Los Angeles. Quelque soit la contrepartie, cela aurait choqué… mais alors en sachant ce que les Mavs ont récupéré, c’est encore pire. Un tel joueur aurait pu être échangé contre littéralement 10 fois plus que ce que les Lakers ont offert. Et cela laisse toujours Cuban dans l’incompréhension.

“Si tu veux récupérer Luka, essaye au moins de choper un meilleur deal. Sans faire offense à Anthony Davis… si nous avions eu 4 premiers tours de Draft non protégés en plus de Davis et Max Christie, ce serait une conversation différente.”

De belles paroles, pleines de sens. Seulement, le mal est fait. Et ici, on ne voit pas comment Dallas va s’en remettre à moyen terme. À court terme, c’est déjà plié pour cette saison. Anthony Davis a peu de chances de rejouer, Kyrie Irving est out. Un crève-coeur pour le finaliste en titre, qui avait de vraies chances de parvenir enfin à ramener le second titre de l’histoire de l’équipe cette saison… dans un monde où Doncic restait à Dallas, bien sûr.

Mark Cuban:

“If the Mavs are going to trade Luka, that’s one thing, just get a better deal. No disrespect to Anthony Davis…If we had gotten 4 Unprotected No. 1’s and Anthony Davis and Max Christie, this would be a different conversation.”

(via @wfaa)

pic.twitter.com/wIqdVNMh4w

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 7, 2025



Source : WFAA