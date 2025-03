Victor Wembanyama veut rester au plus proche du groupe des Spurs

Hier soir, les Spurs jouaient à Sacramento et fait important au-delà du match : Victor Wembanyama s’est déplacé en Californie avec le groupe. Les médecins ont jugé possible le fait de prendre l’avion, ce qui laisse possiblement entrevoir du progrès dans le traitement de sa thrombose veineuse à l’épaule.

Une bonne nouvelle dans la route vers la remise sur pieds pour Victor Wembanyama. Les Spurs l’ont autorisé à prendre l’avion en compagnie du reste de l’équipe pour Sacramento. L’idée était bien évidemment d’encourager son nouveau collègue qu’est De’Aaron Fox dans son retour à Sacramento, mais également de passer un cap supplémentaire et palpable dans le traitement de la thrombose veineuse qui l’a privé de la fin de saison 2024-25.

Victor Wembanyama is in Sacramento to support D’Aaron Fox in his return to face the Kings. Because of the type of medication Wembanyama is taking, Spurs docs deem it safe for him to fly. Now he won’t be on every road trip. But he’s definitely wanted to be here in Sac.

— Michael C. Wright (@mikecwright) March 7, 2025

Jusqu’ici, Wemby n’avait pas pris l’avion, à la connaissance des médias. La thrombose veineuse étant un problème de formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, l’altitude peut représenter un souci dans la mesure où cela favorise la stagnation du sang du fait du changement de pression atmosphérique. Michael C. Wright, reporter pour ESPN, précise toutefois que le Français ne sera pas là pour chaque déplacement.

On note toutefois le message positif derrière ce déplacement : Victor veut rester au plus proche des Spurs. Pour un leader, c’est un excellent point qui ne manquera sans doute pas de contenter le groupe. Chris Paul avait notamment – juste après l’annonce de sa blessure – mis l’accent sur l’aspect primordial de Wemby dans le vestiaire des Spurs.

Source : ESPN