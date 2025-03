Ligue NBA Europe : de nouveaux éléments dévoilés, et un vote cette semaine ?

Alors que la NBA souhaite développer son business sur le Vieux Continent, la création d’une Ligue Européenne prend de l’ampleur et les propriétaires NBA pourraient voter prochainement pour sa mise en place.

La NBA et l’Europe, c’est un couple qu’on voit de plus en plus ensemble. Après avoir organisé des matchs NBA en Angleterre puis en France récemment, la NBA semble vouloir poser durablement le pied sur le sol européen, comme rappelé en janvier par Adam Silver. Selon Sportico, le projet d’une Ligue Européenne estampillée NBA, en partenariat avec la FIBA, prend progressivement forme.

Dans les faits, cette Ligue serait constituée de 8 à 10 équipes. Elle ne partirait pas de rien car Adam Silver souhaiterait y intégrer 4 équipes historiques du Vieux Continent. Les noms du Real Madrid et de l’Olympiakos, deux monstres sacrés de l’EuroLigue, sont notamment avancés.

BREAKING: @NBA owners are set to vote this week on a proposed new European league.

– 8-10 franchises, sold to outside backers

– NBA would hold 50% of equity, franchises hold the rest

– Slots for a few @EuroLeague teams.

More from me and @Soshnick 👇https://t.co/yJHlRJ8aGh

— Eben Novy-Williams (@novy_williams) March 25, 2025

D’autres équipes pourraient aussi voir le jour pour intégrer cette Ligue, de préférence à Paris et Londres, deux gros marchés où la NBA est déjà bien installée. Le prix de ces nouvelles franchises pourraient atteindre les 500 millions de dollars ! La NBA conservera néanmoins 50% du capital des franchises, les 50% restant étant bien entendu aux mains des investisseurs, un format qui a longtemps été utilisé en WNBA notamment.

S’agissant des acheteurs en question, il ne faudra sans doute pas s’attendre à voir des Mat Ishbia et compagnie prendre des doubles casquettes. La NBA préfèrerait ainsi que les nouveaux investisseurs soit des acheteurs extérieurs à la Grande Ligue. Des fonds souverains, des milliardaires qui n’ont pas de parts dans les franchises NBA ou encore des clubs européens déjà créés.

Les propriétaires NBA doivent se réunir cette semaine du côté de New York pour discuter du projet. Toujours selon Sportico, aucun vote n’est inscrit dans l’ordre du jour mais les propriétaires pourraient voter la création de cette Ligue “à tout moment”.

Le développement des marchés outre-Atlantique pourraient ainsi faire exploser les revenus de la NBA. Toujours selon Sportico, la NBA espère amasser jusqu’à 3 milliards de dollars par an via ses investissements en Europe et au Moyen-Orient.

Source texte : Sportico