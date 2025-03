Deux coéquipiers qui font un triple-double dans le même match, c’est rare. Mais cette nuit, ce sont Karl-Anthony Towns et Josh Hart qui ont réussi cette prouesse dans la victoire des New York Knicks face aux Dallas Mavericks (128-113) !

Faire une performance rarement vue dans l’histoire de la NBA face aux Dallas Mavericks de la fin de saison 2024-25, c’est un petit peu comme boire du café périmé : c’est toujours plutôt bon, mais ça perd tout de même de la saveur.

Cette nuit, Karl-Anthony Towns et Josh Hart ont marqué la rencontre face aux Texans de leur empreinte en réalisant chacun un triple-double ! 26 points, 12 rebonds et 11 passes décisives pour l’intérieur, 16 points, 12 rebonds et 11 passes décisives pour l’ailier.

Ce n’est que la dix-neuvième fois dans l’histoire qu’un tel événement se produit, mais déjà la troisième saison. L’exploit a été réussi à deux reprises par Nikola Jokic et Russell Westbrook, les deux rois de l’exercice !

C’est en revanche la première fois que deux joueurs des New York Knicks y parviennent.

Josh Hart et Karl-Anthony Towns sont devenus, face aux Mavs, les premiers coéquipiers de l’histoire des New York Knicks à réussir un triple-double dans le même match ! 😱

Josh Hart : 16 points – 12 rebonds – 11 passes

Karl-Anthony Towns : 26 points – 12 rebonds – 11 passes pic.twitter.com/O11UziEr1Z

Mais Karl-Anthony Towns et Josh Hart ne sont pas les seuls joueurs à s’être démarqués lors de cette rencontre. OG Anunoby a également participé au succès des siens avec 35 points tandis que Naji Marshall a donné tout ce qu’il avait pour lutter avec 38 unités.

Les New York Knicks cimentent plus que jamais leur troisième place à l’Est tandis que les Dallas Mavericks continuent de s’écrouler. Sans Anthony Davis, la vie est encore plus difficile !