Gros coup dur pour les Rockets hier soir avec la blessure de Fred VanVleet, victime d’une rupture d’un ligament croisé et probablement forfait pour l’intégralité de la saison à venir. Coup dur pour Houston mais belle opportunité pour Amen Thompson, qui pourrait encore changer de dimension.

Les Rockets seront privés d’un meneur qui tournait à 16 points et 7 passes de moyenne lors des deux dernières saisons, avec 37% de réussite à 3-points. Statistiquement il va manquer, mais aussi dans le leadership, ainsi qu’à travers son expérience et sa dureté qui correspondaient parfaitement à Houston.

Quand on regarde les options pour le remplacer sur le backcourt, elles ne font pas rêver : Aaron Holiday, on l’aime bien mais ce n’est pas un joueur calibre titulaire en NBA. Reed Sheppard, il est très prometteur mais encore trop tendre pour assumer de telles responsabilités. Quid de la signature d’un agent libre ? Impossible au vu de la situation salariale actuelle de la franchise.

Il va donc falloir que quelqu’un step-up pour tenter de combler le manque. Et c’est là qu’Amen Thompson entre en jeu.

— Jake (@Jake_vanalstine) September 15, 2025

La saison dernière, Fred VanVleet avait manqué 16 matchs entre début février et mi-mars. Et dès la première absence du meneur, face aux Knicks, Amen Thompson avait envoyé un triple-double bien sale : 25 points, 11 rebonds, 11 passes. Un aperçu des choses à venir. Sur l’ensemble de la période, Thompson a envoyé 15 points, 9 rebonds et 6 passes de moyenne (2,7 turnovers) pour aider Houston à compenser le forfait de FVV.

« Au niveau de la création offensive, bien sûr que mon jeu est monté d’un cran. On m’a mis dans cette situation, où on me fait confiance. » – Amen Thompson, la saison dernière

Ce petit échantillon nous laisse penser qu’Amen sera prié de prendre encore plus de responsabilités offensives. Sans VanVleet, il aura logiquement plus la balle en main et plus d’opportunités à la création. L’occasion pour lui de vraiment développer son potentiel en tant que playmaker.

Quand il a été drafté en quatrième choix de la Draft 2023, son scouting report disait : « capacité à trouver ses coéquipiers en pick-and-roll », « bonne vision de jeu grâce à sa taille », « en progression pour bien lire les défenses »… C’est le moment parfait de mettre tout ça en application.

Alors bien sûr, on ne dit pas qu’Amen Thompson va devenir le meneur full time des Rockets, d’autant plus que ses limites au shoot sont réelles à ce stade de sa carrière. L’absence de VanVleet sera compensée avant tout sur le plan collectif, avec notamment des playmakers All-Stars comme Alperen Sengun et Kevin Durant. Et puis Houston devrait toujours pouvoir s’appuyer sur une grosse défense pour gagner des matchs.

Néanmoins, dans un tel contexte, Thompson devrait développer encore plus son instinct de point forward. Et ça c’est quand même hyper excitant.