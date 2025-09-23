NBA Preview 2025-26 : le Utah Jazz || #30PreviewsEn30Jours

C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Une saison qui s’annonce… intéressante à Salt Lake City. Le Jazz est à dix mille kilomètres d’être une franchise ambitieuse à court et même à moyen terme, mais les profils dont disposent Will Hardy sont intéressants, un peu en dessous du radar et on adore ça. Lauri Markkanen on connait, mais quid de l’évolution d’Isaiah Collier, de Keyonte George, de Kyle Filipowski ou de Walter Clayton Jr. ? Alors ok c’est pas Cooper Flagg, ok on est sur du 3/20 sur l’échelle du sexy, mais avec une ambition aussi nulle sportivement on se dit qu’on ne pourra pas être déçu. Et qu’au meilleur des cas on aura une bonne surprise ? Allez, envoyez moi cette preview qu’on en finisse.