Combien gagnent les joueurs du Utah Jazz pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour le Utah Jazz. Avec 16 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, le Utah Jazz présente une masse salariale totale de 141 459 190 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Lauri Markkanen. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale du Utah Jazz pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 141 459 190 dollars

141 459 190 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 1 560 739 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 1 560 739 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 54 485 810 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 54 485 810 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 66 464 810 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 66 464 810 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Lauri Markkanen (46 394 100 dollars)

Lauri Markkanen (46 394 100 dollars) Contrats non garantis cette saison : 1 joueur

1 joueur Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs du Utah Jazz

Données en date du 18/09/2025.

Ce qu’il faut retenir des contrats au Utah Jazz

À Utah, on a décidé de mettre le paquet sur Lauri Markkanen : contrat max, statut de franchise player… mais on est encore loin de savoir si le Finlandais peut vraiment porter une équipe NBA à ce prix-là. Derrière lui, Nurkic touche presque 20 millions pour passer l’aspirateur sous les panneaux, pendant que Walker Kessler fait la même chose pour trois fois moins cher. Et c’est là que le Jazz s’en sort : Kessler, Keyonte George ou Ace Bailey, ce sont les vraies affaires du roster. Le souci ? Personne ne rêve de signer à Salt Lake City, et le Jazz devra sûrement surpayer pour retenir ses gars. Résultat : cap encore flexible, reconstruction toujours en cours, mais une direction qui repose sur une Draft pas très clémente ces dernières années. Reste à savoir combien de temps Markkanen tiendra avant d’être testé sur le marché des trades…

Rappel sur les types de contrats NBA

