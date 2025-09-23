Les 10 bonnes raisons de suivre le Utah Jazz en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec le Jazz, et là non plus c’était pas évident d’arriver à 10.

#1 : Danny Ainge qui nous sort un trade inattendu

Parce que le Danny est coutumier du fait, et parce que le Jazz pourrait bien en avoir cruellement besoin pour jouer autre chose que les bas-fonds de l’Ouest au classement. Un trade pourrait bien survenir près des Rocheuses cette saison, selon la tournure que prennent les événements.

La franchise de la ville du lac salé a pas mal de bons joueurs, mais tous ne veulent visiblement pas jouer ici, et peut-être bien que Lauri Markkanen exprimera son ras-le-bol d’ici la fin de saison aussi, on ne sait jamais. Sans oublier Walker Kessler, présent dans les rumeurs depuis son arrivée à Salt Lake City.

#2 : les grosses perfs au scoring de Lauri Markkanen

Lauri Markkanen ne gagne pas beaucoup depuis qu’il est arrivé à Utah, mais Lauri Markkanen envoie quasi systématiquement sa vingtaine de points. Cet intérieur au shoot soyeux et aux qualités athlétiques grandement sous-cotées sort d’un Euro abouti avec la Finlande, individuellement comme collectivement puisqu’il a été le fer de lance de son équipe qui a atteint le dernier carré de la compétition. Nul doute que le natif de Vantaa voudra surfer sur cette vague positive pour continuer à produire toujours plus en NBA et essayer de sortir sa franchise des méandres du classement. Parce que oui, pour rappel, Lauri Markkanen, c’est ça.

#3 : le 5è choix de Draft contractuel en fin de saison

Les Pistons ont refilé leur poisse au Jazz en ce qui concerne la Draft. La franchise, bonne dernière de la saison régulière 2024-25, avait 14% de chances d’avoir le first pick, ils se sont retrouvés avec le cinquième choix pour sélectionner Ace Bailey, visiblement ravi d’atterrir à Salt Lake City.

Les fans ont dû regarder ceux des Mavs tout heureux de récupérer Cooper Flagg et ce schéma pourrait encore se reproduire la saison prochaine si on reste sur le même niveau de chance. Pas comme ça que le Jazz va s’extirper du bas du classement mais on leur souhaite de nous faire mentir.

#4 : les progrès de la jeunesse

Nombreux sont les jeunes joueurs à fort potentiel du côté de Salt Lake City, et si Ace Bailey et Walter Clayton Jr. viennent d’arriver pour apporter un peu plus de profondeur et de potentiel à l’effectif, ce sont ceux qui étaient déjà présents avant qui nous intéressent. Les Cody Williams, Isaiah Collier ou encore Kyle Filipowski vont tous avoir de quoi se montrer et vont devoir hausser leur niveau de jeu aussi.

Cody Williams doit faire mieux, Isaiah Collier doit gagner en constance et Kyle Filipowski doit aussi faire son trou bien que drafté au second tour. Ces trois joueurs incarnent en quelque sorte l’avenir du Jazz, mais le futur se joue aussi maintenant, alors ces joueurs vont devoir cravacher pour le collectif violet.

#5 : Ace Bailey, pour le meilleur ou pour le pire ?

Avec ce cinquième choix, le Utah Jazz pouvait drafter Ace Bailey, encore disponible, et les dirigeants n’ont pas laissé passer cette chance. Airious Bailey de son vrai nom n’a pas semblé plus enchanté que ça de rejoindre Utah et ça s’est vu sur sa tronche de 10 mètres de long. Ensuite, le joueur a mis du temps avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Niveau motivation on a déjà connu mieux.

Toutefois, son potentiel reste intact et lorsque les bons câbles sont connectés aux bonnes prises, ça peut très vite dégénérer pour les défenses adverses, ne reste plus qu’à espérer pour les fans du Jazz que cette option soit prémonitoire, car Ace Bailey a du basket plein les phalanges mais aussi des étoiles dans le cerveau. On se quitte quand même sur cette compilation de ses plus beaux highlights, histoire de finir sur une note positive et de rappeler qui ce joueur est vraiment.

#6 : Le retour aux affaires de Taylor Hendricks

Voilà un joueur que l’on a hâte de revoir sur les parquets. Taylor Hendricks va revenir au jeu presque un an après s’être dévissé la jambe sur une blessure terrifiante. Une action anodine qui a privé l’intérieur du reste de la saison. Renforcé mentalement par cette épreuve et préparé comme jamais, Taylor Hendricks aura à cœur de prouver que ça n’a eu aucune incidence sur son jeu, et qu’il est prêt comme jamais à en découdre à nouveau.

Avec John Collins parti chez les Clippers, le Jazz espère que TH pourra prendre son envol cette saison, et occuper de façon durable le poste 4. Son profil d’intérieur sachant tirer et pouvant également défendre est toujours très attendu à Utah et pourrait faire des merveilles dans la NBA actuelle.

#7 : les promesses de Walter Clayton Jr.

Most Outstanding Player du Final Four en NCAA cette saison, Walter Clayton Jr. a atterri à Utah avec le 18e choix de Draft. Les promesses sont nombreuses concernant ce joueur et le potentiel est également omniprésent. Il devrait rapidement avoir sa chance au Utah Jazz et devrait pouvoir contribuer dès le premier jour grâce à son tir de loin et sa défense.

#8 : les courses de bébé

Parce que le suspense y sera probablement plus insoutenable que sur le parquet, et que le spectacle proposé devrait y être plus plaisant également.

#9 : les double-double de Walker Kessler

On ne sait pas encore jusque quand ça va durer, mais tant que Walker Kessler est en ville, il devrait enchaîner les double-double et poursuivre son chantier à l’intérieur. Le pivot membre de Team USA en 2023 à la Coupe du Monde aux Philippines fera encore et toujours le sale boulot chez les Mormons, jusqu’à son transfert loin du Utah Jazz ?

#10 : Jusuf Nurkic en prof de MMA

Arrivé cet été à Utah, Jusuf Nurkic fera office de daron dans l’effectif du Jazz, et va apporter son expérience et sa castagne. Le Bosnien pourra transmettre sa combativité et son esprit de guerrier à une jeunesse qui pourrait encore en manquer. Façon coach de Khabib, il apprendra toutes les techniques de combat aux bleus, sans oublier de mettre ses quelques points dans la peinture, tout en distribuant des gnons. Bénef.