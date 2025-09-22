Washington Wizards, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Washington Wizards.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

18 victoires pour 64 défaites, derniers de la Conférence Est. En pleine reconstruction, les Wizards restent sur une campagne de franchise… en pleine reconstruction. On perd beaucoup de matchs, on essaye de responsabiliser les jeunes, et on prie pour obtenir la meilleure place possible à la Draft.

Si Washington n’a chopé que le sixième choix à la Loterie, les Wizards ont quand même pu se consoler en se disant que leurs jeunots ont progressé. Notre Bilal Coulibaly national a grandi (malgré une blessure en fin de saison), Alexandre Sarr a terminé dans la NBA All-Rookie First Team, et Bub Carrington dans la seconde. Mention aussi pour Kyshawn George (le rookie passé par Chalon) et AJ Johnson qui ont montré de belles promesses.

Du côté des vétérans du groupe, on a enfin vécu la fin de « l’ère » Kyle Kuzma, transféré en échange de Khris Middleton à la deadline. Jordan Poole a lui montré qu’il savait toujours jouer au basket (on en doutait un peu), tout ça pour mieux se faire transférer cet été.

Le marché de l’été

Ils partent : Jordan Poole, Malcolm Brogdon, Saddiq Bey, Marcus Smart, Colby Jones, Richaun Holmes, Jaylen Martin, JT Thor

Jordan Poole, Malcolm Brogdon, Saddiq Bey, Marcus Smart, Colby Jones, Richaun Holmes, Jaylen Martin, JT Thor Ils prolongent : Khris Middleton, Anthony Gill, Tristan Vukcevic (two-way)

Khris Middleton, Anthony Gill, Tristan Vukcevic (two-way) Ils arrivent : C.J. McCollum, Cam Whitmore, Marvin Bagley III, Tre Johnson, Will Riley, Dillon Jones, Malaki Branham, Jamir Watkins (two-way), Sharife Cooper (two-way)

Il y a eu du mouvement dans la capitale cet été.

Jordan Poole a notamment fait ses valises pour la Nouvelle-Orléans, en échange de C.J. McCollum – qui va entrer en dernière année de contrat – et Cam Whitmore (transfert à trois avec Houston). Khris Middleton a lui logiquement activé sa player option, mais les Wizards vont libérer pas moins de 63 millions de dollars de salaire à l’été 2026, quand les contrats de C.J. et Khris vont se terminer.

McCollum et Middleton vont jouer les rôles de vétérans alors que Malcolm Brogdon et Marcus Smart sont partis. Ils devront aider le gros noyau de jeunots à Washington, renforcé par l’arrivée du scoreur fou Tre Johnson. Ce dernier a été sélectionné par les Wizards avec le sixième choix de la Draft 2025, tandis que Will Riley – 21e choix – a lui été récupéré via un transfert avec Utah (contre Walter Clayton Jr.).

L’effectif 2025-26 des Wizards

Meneurs : Bub Carrington , Sharife Cooper (two-way)

, Sharife Cooper (two-way) Arrières : C.J. McCollum , Tre Johnson, A.J. Johnson, Malaki Branham, Jamir Watkins (two-way)

, Tre Johnson, A.J. Johnson, Malaki Branham, Jamir Watkins (two-way) Ailiers : Bilal Coulibaly , Khris Middleton , Kyshawn George, Cam Whitmore, Corey Kispert, Justin Champagnie, Will Riley, Dillon Jones

, , Kyshawn George, Cam Whitmore, Corey Kispert, Justin Champagnie, Will Riley, Dillon Jones Ailiers-forts : Marvin Bagley III, Anthony Gill

Marvin Bagley III, Anthony Gill Pivots : Alexandre Sarr, Tristan Vukcevic (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Cela ne vous échappera pas, il y a un véritable embouteillage sur les ailes, et c’est relativement le désert sur le poste de meneur et à l’intérieur. Ce sera au coach Brian Keefe de faire des choix pour trouver un semblant d’équilibre et de cohérence dans ce joli bordel.

Si on devait proposer un cinq majeur, on partirait logiquement sur une association Bub Carrington en 1, Bilal Coulibaly à l’aile et Alex Sarr à l’intérieur. La triplette est à la base de la reconstruction des Wizards et sera logiquement de plus en plus responsabilisée. On rappelle néanmoins que Bilal va rater le début de saison (opéré du pouce), une belle opportunité à saisir pour le prometteur Kyshawn George et le nouveau venu Cam Whitmore.

C.J. McCollum et Khris Middleton pourraient compléter les deux dernières places du cinq : scoring, playmaking, expérience et capacité à encadrer les jeunes, bref ça a du sens. Cela pousserait la nouvelle pépite des Wizards Tre Johnson dans un rôle de boosteur offensif en sortie de banc, dans lequel il peut faire deux-trois dingueries. On surveillera aussi le rôle de l’autre Johnson, A.J., l’une des révélations de la saison dernière à D.C..

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Wizards à suivre

C.J. McCollum, et c’est à peu près tout.

On ne va pas se mentir, on ne cliquera pas beaucoup sur l’équipe des Wizards au moment de choisir son joueur TTFL avant les matchs de la nuit. Seul McCollum peut représenter une option potable, lui qui est capable de prendre feu et lâcher quelques cartons au scoring. C.J. a lâché trois matchs à minimum 40 points l’an dernier, et même une perf’ à 50 pions contre… Washington.

Qu’attendre des Wizards cette saison ?

Des défaites, une place dans les bas-fonds de l’Est, et un haut choix de draft.

La saison 2025-26 des Wizards devrait fortement ressembler à celle de l’an passé, le projet reconstruction de Washington n’étant qu’à ses débuts malgré l’accumulation de jeunes destinés à progresser. La présence de McCollum et Middleton pourrait permettre aux Sorciers de remporter quelques matchs en plus, mais pas trop non plus car il y a un pick Top 8 à protéger (sinon il va aux Knicks). Pour garantir ce dernier, Washington doit terminer avec l’un des quatre pires bilans de la saison. Traduction : ça va tanker !

Au fur et à mesure que la saison avance, on imagine que les vétérans du groupe seront de moins en moins utilisés au profit des jeunots, histoire de perdre bien comme il faut tout en permettant à ces derniers d’avoir beaucoup de temps de jeu. De quoi faire un peu le tri et y voir plus clair dans l’effectif ? Peut-être. Effectif qui risque d’ailleurs de bien bouger à la trade deadline de février.

Vous l’avez compris, il ne faut pas attendre grand-chose sur le plan collectif mais il y a tout de même de vraies raisons de mater les Wizards cette saison. L’évolution des Frenchies Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr sera particulièrement intéressante à suivre, mais aussi celle de Kyshawn George. On a également hâte de voir les débuts du rookie Tre Johnson, ainsi que Cam Whitmore sous son nouveau maillot.

Le pronostic du rédacteur : 21 victoires – 61 défaites

