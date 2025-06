Deuxième bilan de saison 2024-25 après celui du Utah Jazz hier. Cette fois, direction la capitale et les Washington Wizards dont le projet continue d’avancer et de se rapprocher de l’Hexagone. La franchise est fun, même si les résultats ne sont pas encore là.

Ce que TrashTalk avait annoncé

20 victoires pour Alex et la 14e place de la Conférence Est et une petite win en moins pour Bastien. Beaucoup d’espoirs autour de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, mais des limitations trop évidentes annoncées, un groupe trop jeune et deux leaders, Kyle Kuzma et Jordan Poole qui n’apportent aucune garantie. Le plus gros objectif ? Le trophée de Rookie de l’année pour l’intérieur tricolore.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Après deux victoires et deux défaites sur les quatre premiers matchs de la saison, les Washington Wizards ont envoyé un grand message au monde de la balle orange. 16 revers consécutifs pour “s’emparer” de la dernière place de la Conférence Est, un statut qu’ils ne lâcheront plus jamais. Une saison réussie, ça se joue parfois dès le début.

Pourtant, malgré cette série noire, Bilal Coulibaly s’est particulièrement distingué en fin 2024. Pendant un petit mois, on se demandait qui de lui ou Victor Wembanyama était le meilleur Français en NBA. Plusieurs matchs à plus de 20 points, une défense d’élite et des progrès balle en main. Même si ses performances se sont un petit peu tamisées par la suite, le natal de Saint-Cloud a passé un vrai cap en saison sophomore. Hâte de voir la suite.

L’autre tricolore, Alexandre Sarr a eu la trajectoire inverse. Plutôt discret en tout début d’année, il a “profité” d’une petite blessure en début février pour prendre du recul et réaliser une magnifique fin de régulière. En témoignent ses 34 points sur la bouche de Nikola Jokic à Denver.

D’autres motifs de satisfaction encore, les jeunes Bub Carrington (All-Rookie Second Team) et Kyshawn George ont été très bons. Le noyau du futur est extrêmement clair et excitant à Washington.

L’année dernière, ce jeune groupe était guidé par un bon Kyle Kuzma et un mauvais Jordan Poole et les rôles se sont inversés cette saison. L’ailier-fort a été catastrophique et son transfert à la Trade Deadline a été vécu comme un soulagement. Khris Middleton est arrivé en retour et pourrait apporter de précieux conseils à Bilal Coulibaly. L’ancien arrière des Golden State Warriors a retrouvé de l’allant et pourrait apporter des bons assets dans la capitale lors des prochains mois.

La fin de saison a été “trop bonne” et le Jazz a terminé avec le pire bilan de la Ligue, mais les deux équipes n’ont pas eu de chance à la Loterie. Washington se retrouve avec un sixième choix presque cruel mais de bons meneurs seront disponibles à ce stade de la Draft. Ils ont également le 18e pick, celui des Memphis Grizzlies.

La saison des Wizards en quelques articles

L’image de la saison

Nous ne sommes évidemment pas objectifs, mais le fait que les deux joueurs les plus importants d’une franchise NBA soient Français n’est tout simplement jamais arrivé dans l’histoire. Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont progressé sans cesse cette saison et nous ont donné des gros espoirs pour les années à venir. Pour les fans de basket-ball de l’Hexagone, la reconstruction la plus intéressante de la Ligue a lieu dans la capitale américaine !

Pourquoi on peut sourire

Depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires, toutes les décisions sont bonnes. Les joueurs qu’il faut faire partir s’en vont au bon moment, la place est faite aux bons talents et personne ne semble stagner. La banque est bien gérée, de nombreux picks de Draft arrivent dans les années à venir et surtout, comme dirait Victor Wembanyama, c’est la France frère. Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr sont à la tête d’un projet et c’est une merveilleuse raison de sourire !

Pourquoi on peut faire la gueule

On parle d’une franchise qui a gagné 35 matchs en deux ans, oui ça progresse, mais ça reste un des effectifs les plus faibles de la Grande Ligue. Les fans rêvaient de voir Cooper Flagg s’incruster dans un Frontcourt diablement excitant, mais ils n’auront que le sixième choix de la Draft. Le projet est sur la bonne voie, mais sauf surprise, les Wizards seront encore tout au fond du classement la saison prochaine, et ça commence à être long !

Et la suite ?

Faire les bons choix à la Draft et finir de concocter un noyau prêt à prendre l’Est par surprise dans les années à venir. Brian Keefe a réalisé une belle fin de saison et va rester sur le banc des Wizards. Il faut s’attendre à un Bilal Coulibaly avec de plus en plus de ballons dans les mains, Alexandre Sarr qui devient l’ancre défensive de l’effectif et un nouveau meneur de jeu (VJ Edgecombe, Jeremiah Fears, Kasparas Jakucionis) pour mener la danse. Sauf grosse surprise, l’année prochaine, les Wizards seront excitants, et pas très bons. Ça vous rappelle quelque chose ?

Source stats : TrashTalk