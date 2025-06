WNBA : Gabby Williams cartonne encore avec le Storm de Seattle !

Trois matchs en WNBA cette nuit et, spoiler, on va principalement s’attarder sur la sublime performance de Gabby Williams qui a encore fait des dingueries face à Phoenix, pendant qu’Indiana et Golden State ont infligé des corrections à leurs adversaires.

Les résultats de la nuit

Avant de s’attarder sur LA performance de la soirée, petit tour d’horizon du reste des rencontres. Les Valkyries ont surpris Las Vegas en leur infligeant une pure correction. l’écart est monté jusqu’à 29 points au début du troisième quart, cinq joueuses à plus de 10 points dont un magnifique 22/11 de Kayla Thornton et les 12 passes décisives de Veronica Burton. Après avoir eu un calendrier compliqué (4 défaites de suite), Golden State se relance, pendant que Las Vegas confirme son début de saison mitigé. Sans Kelsey Plum, c’est plus la même affaire.

Direction Chicago maintenant, où le Sky s’est également fait démolir par le Fever de Caitli… ah non, même pas besoin d’elle. Eh oui à l’inverse des Valkyries, l’équipe d’Angel Reese n’a pas eu une seule joueuse au-dessus de la dizaine de points, il faut dire que quand tu tires à 32% de réussite, c’est compliqué de gagner un match. De l’autre côté, Kelsey Mitchell a assuré avec ses 17 pions mais était aussi parfaitement accompagnée par Natasha Howard, Aari McDonald et Aliyah Boston. Ça fait deux victoires de suite pour Indiana, qui peut préparer plus sereinement le retour de sa prodigieuse Caitlin Clark.

Mais il y en a une autre de prodige, qui évolue elle sous le maillot du Storm, mais qui représente aussi magnifiquement les couleurs bleu-blanc-rouge dans la Grande Ligue féminine : Gabby Williams. Magnifique performance de l’arrière française contre le pourtant très sérieux Mercury de Phoenix (deuxième de Conférence Ouest). 21 puntos, à 8/10 au tir dont 5/6 depuis le parking (!!!), 3 rebonds, 7 caviars distribués et un petit contre en bonus, le tout sans perdre un seul ballon, une partition impériale ! Seattle a donc remporté son match grâce à un gros run en fin de quatrième quart, et retrouve un bilan positif avec 5 victoires pour 4 défaites.

Gabby Williams tonight 🔥

• 21 points

• 7 assists

• 3 rebounds

• 5/6 3PM

• 8/10 FG

pic.twitter.com/GMGdA8qa3S

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 8, 2025

Malheureusement pas grand chose à se mettre sous la dent côté autres Françaises. Dominique Malonga continue de faire avec ce qu’elle a, 6 points et 4 rebonds en 13 minutes pour elle. Janelle Salaün est restée discrète avec 4 petits points face aux Aces pendant que sa coéquipière Carla Leite a elle été tenue au silence avec une seule toute petite minute de jeu.

Rendez-vous dès ce soir, à horaire de chez nous, pour suivre la suite des aventures W.

Le programme WNBA du soir