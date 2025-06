Pendant que Pacers et Thunder s’écharpent en Finales NBA, d’autres travaillent dans l’ombre pour être à leur place en 2026. A Memphis ce travail estival se fera sans Zach Edey, le géant canadien s’étant blessé à la cheville avec des conséquences assez sérieuses.

Les Grizzlies ont été éliminés dès le premier tour des Playoffs, balayés par un Thunder en mode préchauffe. Une saison chaotique avec pas mal de blessures, Ja Morant à deux doigts de faire de la télé-réalité et l’intégration de plusieurs rookies, bien que celle-ci ait été l’un des rayons de soleil de la saison dans le Tennessee.

L’un des deux rookies 2024-25 de Memphis justement, Zach Edey, manquera malheureusement quelques mois de training et pourrait même être absent à la reprise de la saison prochaine car on a appris hier que le géant canadien (2m26) s’était fait une nouvelle entorse de la cheville mais que celle-ci nécessiterait cette fois-ci une opération, histoire de se retaper pour de bon avant son exercice sophomore.

ESPN reporting: Memphis Grizzlies All-Rookie center Zach Edey re-sprained his left ankle in an offseason workout this week and will undergo surgery to re-stabilize the ankle. Edey will likely miss the beginning of the 2025-26 NBA season. pic.twitter.com/v1jDJ4TU2g

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 7, 2025



Membre de la All-Rookie First Team avec 9,2 points et 8,3 rebonds de moyenne, Zach Edey a fermé pas mal de bouches pour sa première saison en confirmant qu’il avait tout pour devenir – au moins – un honnête starter en NBA. Avec l’autre rookie Jaylen Wells, le backcourt Ja Morant – Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. dessous et une nouvelle donne impulsée par l’ancien coach de Paris Tuomas Iisalo, les Grizzlies auront évidemment leur mot à dire la saison prochaine dans l’enfer de l’Ouest. Et ce sera donc, logiquement, avec un Zach Edey retapé !