Le crossover d’Allen Iverson sur Michael Jordan, vu par les joueurs NBA

Le 12 mars 1997, Allen Iverson (qui fête ses 50 ans ce 7 juin 2025), collait l’un des plus gros crossovers de sa carrière, face à un certain Michael Jordan. Alors rookie, le jeune AI marquait la NBA par son insolence, son style de jeu venu de la rue. Son geste, entré dans la légende, a suscité jusqu’à aujourd’hui l’admiration de beaucoup de joueurs NBA.

“Est-ce que je vais chercher à me venger d’Allen Iverson à cause de ce qu’il m’a fait ? Non, c’était un super move. Je ne suis pas ce genre de gars qui affirme ne pas pouvoir être battu en défense. Je ne vais pas chercher le 1 contre 1 avec lui juste pour ça.” – Michael Jordan.

Avoir la validation de Michael Jordan pour un geste effectué contre lui, c’est très rare. Surtout quand on connaît la mentalité de His Airness. Allen Iverson est l’un des rares joueurs a avoir eu cet honneur, pour son crossover légendaire réussi sur la légende des Bulls, en 1997. Revoyons donc ces images, mythiques.

Un geste qui a marqué bien au-delà de Michael Jordan. De nombreuses gloires du basket ont commenté, plus tard, ce dribble si marquant. À commencer par Iverson, qui n’avait pas, en premier lieu, été marqué par son action. Il l’avait expliqué en 2016, peu après son introduction au Hall of Fame.

“C’est l’un des moments forts de ma carrière. Au départ, je n’ai pas vraiment noté cette action, mais à force, avec les discussions à ce sujet et les rediffusions sur ESPN, oui c’est sûr. Aujourd’hui, quand des gosses viennent me voir, ils ne me demandent pas si je suis Allen Iverson, mais si je suis le gars qui a crossé Michael Jordan. Le plus dingue, c’est qu’il a failli me contrer, et ça vous montre juste à quel point c’était un défenseur incroyable”.

Du côté d’Isiah Thomas, meneur légendaire des Pistons et reconnu comme l’un des meilleurs à son poste dans l’histoire de la ligue, on salue la nouveauté du geste pour l’époque, et l’impétuosité d’AI.