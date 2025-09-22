NBA Preview 2025-26 : les Washington Wizards || #30PreviewsEn30Jours

C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Après une saison compliquée au niveau du bilan mais finalement assez logique en terme de construction, les Wizards repartent avec un groupe une nouvelle fois très jeune, sans grandes ambitions chiffrées mais avec encore pas mal d’excitation. Deux Français à haut potentiel, Bilal Coulibaly et Alex Sarr, des jeunes qui peuvent exploser très vite (Tre Jone, Kyshawn George, Bub Carrington), quelques vétérans pour cadrer le bazar (Middleton, McCollum), et on part encore sur une saison à 120 points de moyenne d’un côté et 130 de l’autre. Pas demain qu’on verra les Sorciers agiter leur baguette en Playoffs mais on pourrait ne pas trop s’ennuyer cette année avec Bilal, Alex et leurs potes. Chiche ?