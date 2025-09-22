WNBA : le Fever gâche la soirée MVP de A’ja Wilson !

Assurage à domicile pour Minnesota, belle victoire à l’extérieur pour le Fever. Les demi-finales WNBA ont commencé cette nuit, et Phoenix comme Las Vegas sont d’ores et déjà menées au terme de deux rencontres plutôt bien négociées par leurs opposantes. A’ja Wilson, nommée MVP hier, a vu sa soirée gâchée.

Les résultats de la nuit :

Minnesota Lynx – Phoenix Mercury : 82-69 (1-0)

– Phoenix Mercury : 82-69 (1-0) Las Vegas Aces – Indiana Fever : 73-89 (0-1)

Se faire nommer MVP de la ligue majeure de son sport, c’est cool. Se faire nommer MVP et prendre une correction à domicile en demi-finale des Playoffs, c’est un peu moins cool, par contre. A’ja Wilson, qui a récolté une 4e statuette pour la première fois de l’histoire de la WNBA, n’a pas pu lutter face à une Kelsey Mitchell possédée (34 points, 12/23 au tir). Partie particulièrement bien maîtrisée par un Fever qui n’a plus eu a disputer sa domination une fois la mi-temps passée. Las Vegas est donc déjà menée 1-0.

KELSEY MITCHELL TODAY 🔥🔥

• 34 POINTS

• 3 ASSISTS

• 2 STEALS

• 4/6 3PM

• 12/23 FG

• 34 MINUTES PLAYEDpic.twitter.com/jGDyQj1nZ5

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) September 21, 2025

Un peu plus au nord, le Lynx a fait de son côté le boulot face à Phoenix, avec une victoire qui, sans avoir été ultra-dominante (les filles de Minnesota étaient menées à la pause), s’est assurée lors du dernier quart-temps avec un run dévastateur qui a définitivement fait plier Phoenix. La meilleure équipe de saison régulière prend les devants d’entrée et devra faire le boulot à la maison dès mercredi pour partir avec un avantage énorme dans l’Arizona ensuite.