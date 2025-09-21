Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, elles sont neuf aujourd’hui, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs, ou presque, une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche !

C’est fini pour nos Françaises, bien fini cette fois-ci…

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Un gros Game 1, une victoire au Game 2, pour ce qui constituait la première défaite des Aces depuis 17 matchs. Malheureusement Gabby n’a pas suffi et un tir de Jackie Young a brisé le rêve du Storm et de la reine Gabrielle lors du Game 3. Troisième au vote du DPOY, Gabby termine une saison exceptionnelle, une saison de All-Star. Quelle queen.

Seattle Storm @ Las Vegas Aces : 16 points à 8/13 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 27 minutes

Seattle Storm vs Las Vegas Aces : 6 points à 2/8 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 36 minutes

Seattle Storm @ Las Vegas Aces : 7 points à 3/6 au tir dont 1/2 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 2 steals

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 11,6 points à 42,2% au tir dont 30,5% du parking, 85,3% aux lancers, 4,3 rebonds, 4,2 passes, 2,3 steals et 0,5 contre en 31,6 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Elle aussi a grandement pris part à cette superbe série de Playoffs contre l’épouvantail de WNBA depuis un gros mois. A tel point qu’elle a même été l’une des héroïnes du Game 2. Sur ces Playoffs la Dom a une nouvelle fois montré qu’elle était l’un des visages du futur de la Ligue.

Seattle Storm @ Las Vegas Aces : 12 points à 4/11 au tir dont 2/2 du parking, 2/2 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 24 minutes

Seattle Storm vs Las Vegas Aces : 11 points à 4/7 au tir et 3/3 aux lancers, 10 rebonds, 3 passes et 2 contres en 23 minutes

Seattle Storm @ Las Vegas Aces : 3 points à 1/5 au tir et 1/2 aux lancers, 5 rebonds et 2 contres en 22 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 7,7 points à 55,1% au tir dont 22,2% du parking, 56,9% aux lancers, 4,6 rebonds, 0,9 passe, 0,4 steal et 0,7 contre en 14,3 minutes

SEATTLE IS JUMPING‼️

The Storm take the lead 😳

Watch Aces-Storm on ESPN and the ESPN App pic.twitter.com/lDGxpays5l

— ESPN (@espn) September 17, 2025

# Marine Johannes (New York Liberty)

Marine n’a pas été utilisé par Coach Brondello sur ces Playoffs. Bien triste étant donné les dingueries qu’elle a pu envoyer par le passé à ce niveau de compétition. Attention l’EuroLeague, c’est une Marine énervée qui arrive.

New York Liberty @ Phoenix Mercury : DNP

New York Liberty vs Phoenix Mercury : 3 points à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 3/3 aux lancers et 2 rebonds en 10 minutes

New York Liberty @ Phoenix Mercury : DNP

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,4 points à 39,7% au tir dont 34,4% du parking, 84,2% aux lancers, 1,9 rebond, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 18,3 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

La Golden Girl du Pont Doré avait réussi sa saison avant même de jouer ses premiers Playoffs. Peu ou pas utilisée face au Lynx, Carla a néanmoins magnifiquement ouvert son livre WNBA et continuera à envoyer du gros drive cette saison du côté de Saragosse.

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : 4 points à 0/1 au tir et 4/4 aux lancers en 8 minutes

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 8 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,2 points à 38,7% au tir dont 17,3% du parking, 83,8% aux lancers, 1,3 rebond, 2 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en 17,2 minutes

Carla Leite, la Golden Girl du Pont Doré

👉 https://t.co/AlTaIMmcm3 •

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 17, 2025

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle s’est imposée comme l’une des leaders de son équipe toute la saison et durant ces – brefs – Playoffs. Une grande carrière s’ouvre à Janelle, tant elle est taillée pour la WNBA.

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : 13 points à 5/11 au tir dont 3/7 du parking, 6 rebonds et 1 steal en 36 minutes

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 14 points à 4/7 au tir dont 2/4 du parking, 2/5 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 34 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,3 points à 40,6% au tir dont 36,6% du parking, 80,6% aux lancers, 5,1 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 27 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Elle est devenue très vite essentielle aux Valkyries et a donc réussi son Acte II en WNBA. A l’aise dessous, à l’aise de loin, le mariage l’a libéré. Nan on rigole, quelle phrase de merde ça.

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : 0 point à 0/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 17 minutes

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 8 points à 3/5 au tir dont 2/4 du parking, 2 rebonds, 5 passes et 1 contre en 32 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 9,3 points à 43,8% au tir dont 44,2% du parking, 93,8% aux lancers, 3,9 rebonds, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,6 contre en 23,1 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8,9 points à 36,2% au tir dont 36,7% du parking, 77,2% aux lancers, 2 rebonds, 3,1 passes et 0,8 steal en 22,8 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 10,4 points à 47,7% au tir dont 22,4% du parking, 85,7% aux lancers, 2,4 rebonds, 3,7 passes, 2,2 steals et 0,2 contre en 26,6 minutes

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 2 points à 35,9% au tir dont 36,4% du parking, 0,4 rebond, 0,5 passe et 0,4 steal en 8,2 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes