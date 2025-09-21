A’ja Wilson élue MVP de la saison WNBA 2025

A’ja Wilson a tout cassé cette saison en WNBA, et c’est donc très logiquement qu’elle a été élue MVP de cette campagne 2025.

La saison de Napheesa Collier avec le Minnesota Lynx n’a pas suffi à empêcher la star des Las Vegas Aces décrocher ce trophée qui lui tendait les bras, et qu’elle conserve donc puisque A’ja Wilson est sur un back-to-back en ce qui concerne le titre de MVP de la saison régulière de WNBA. Avec 23,4 points, 10,2 rebonds, 2,6 passes, 1,6 interception et 2,3 contres par match, celle qui est déjà co-meilleure défenseure de l’année avec Alanna Smith (Lynx) n’a laissé que peu de place à la concurrence pour lui chiper les honneurs de la plus belle des récompenses individuelles.

Il faut dire que A’ja Wilson a passé l’entièreté de sa saison à fracasser des records WNBA. C’est la première fois de l’histoire de la ligue qu’une joueuse parvient à décrocher cette récompense à quatre reprises, mettant par la même occasion Sheryl Swoopes, Lisa Leslie et Lauren Jackson dans son rétro. Mais c’est aussi la première fois qu’une joueuse tourne à plus de 20 points et 10 rebonds sur plusieurs saisons. Aussi, elle a scoré 30 points ou plus à 13 reprises cette saison, c’est là aussi un record. Ah, et aussi, dans son sillage, les Aces ont remporté 16 victoires consécutives pour sécuriser la seconde place à l’Ouest, juste derrière le Phoenix Mercury.

En d’autres termes, A’ja Wilson est d’ores et déjà en train de cimenter sa place parmi les plus grandes de l’histoire de cette ligue à seulement 29 ans. Sachez que ce n’est certainement pas fini.

Le palmarès d’A’ja Wilson, à 29 ans :

🔸 4x MVP de la WNBA

🔸 2x championne WNBA

🔸 1x MVP de la finale WNBA

🔸 3x Défenseuse de l’année WNBA

🔸 7x All-Star WNBA

🔸 4x All-WNBA First Team

🔸 2x meilleure scoreuse

🔸 5x meilleure contreuse

🔸 Rookie de l’année

