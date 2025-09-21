Chicago Bulls, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. La franchise qui a « l’honneur » d’ouvrir les hostilités cette saison ? Les Chicago Bulls.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

39 victoires pour 43 défaites et une élimination au play-in tournament face au Miami Heat. Bref, les Chicago Bulls. Pas assez bons pour jouer les Playoffs, pas assez mauvais pour tanker, les Taureaux ont encore une fois pris place dans le ventre mou de la NBA, qu’ils occupent depuis environ 1 000 ans.

La saison a notamment été marquée par le transfert de Zach LaVine (enfin !), qui a ainsi suivi DeMar DeRozan et Alex Caruso partis l’été dernier. De quoi laisser la place à de nouveaux visages qui ont pu s’illustrer. On pense à Josh Giddey, on pense au rookie Matas Buzelis, tous les deux apportant un peu de sang neuf dans le « projet » Bulls.

Si on a toujours du mal à voir où va ce dernier, les hommes de Billy Donovan ont au moins réussi à trouver un semblant d’identité de jeu l’an passé : ça va à 100 à l’heure, ça dégaine de partout, et ça joue sans complexe. De quoi finir la saison régulière sur une belle note. Au milieu de tout ça, Coby White s’est particulièrement fait plaisir avec un titre de Joueur du Mois à l’Est (aucune blague).

Le principal highlight de la saison, ça reste tout de même l’incroyable game-winner de Josh Giddey, du milieu de terrain face aux Lakers. Cela faisait longtemps que le United Center n’avait pas vibré comme ça. Néanmoins, on apprendra plus tard que ce buzzer-beater a indirectement privé la franchise de Cooper Flagg à la Draft.

Bref, les Chicago Bulls.

Le marché de l’été

Ils partent : Lonzo Ball, Talen Horton-Tucker, E.J. Liddell, Jahmir Young

Lonzo Ball, Talen Horton-Tucker, E.J. Liddell, Jahmir Young Ils prolongent : Josh Giddey, Tre Jones, Jevon Carter, Billy Donovan (coach)

Josh Giddey, Tre Jones, Jevon Carter, Billy Donovan (coach) Ils arrivent : Noa Essengue, Isaac Okoro, Yuki Kawamura (two-way), Lachlan Olbrich (two-way)

L’intersaison a été assez calme dans la Windy City. Calme mais marquée par l’arrivée du Frenchie Noa Essengue, sélectionné par les Bulls avec le 12e choix de la Draft 2025. Un nouveau Français en NBA, ça fait toujours plaisir, encore plus avec le talent de Noa et sous un maillot mythique.

L’autre temps fort, c’est la prolongation de Josh Giddey, agent libre restrictif. Les négociations ont pris un peu de temps, mais le meneur australien et les Bulls ont fini par trouver un terrain d’entente début septembre, avec un nouveau deal de 100 millions de dollars sur quatre ans. Dossier réglé !

Enfin, petit mot aussi sur Lonzo Ball, qui quitte Chicago en échange d’Isaac Okoro. On se souvient des belles choses apportées par Zo à son arrivée en 2021, et surtout des immenses galères de blessure qu’il a finalement réussi à surmonter. Pas de doute, Ball s’était fait une petite place dans le cœur des fans de Chicago. Son départ confirme Tre Jones dans le rôle de meneur back-up, lui qui a été prolongé (24 millions sur 3 ans).

P.S. : les Bulls ont aussi prolongé leurs dirigeants Arturas Karnisovas et Marc Eversley, en plus du coach Billy Donovan. Courage aux fans de Chicago.

L’effectif 2025-26 des Bulls

Meneurs : Josh Giddey , Tre Jones, Jevon Carter, Yuki Kawamura (two-way)

, Tre Jones, Jevon Carter, Yuki Kawamura (two-way) Arrières : Coby White , Kevin Huerter, Ayo Dosunmu

, Kevin Huerter, Ayo Dosunmu Ailiers : Isaac Okoro , Dalen Terry, Julian Phillips, Emanuel Miller (two-way)

, Dalen Terry, Julian Phillips, Emanuel Miller (two-way) Ailiers-forts : Matas Buzelis , Patrick Williams, Noa Essengue

, Patrick Williams, Noa Essengue Pivots : Nikola Vucevic, Zach Collins, Jalen Smith, Lachlan Olbrich (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

On ne sait pas trop où vont le Bulls mais au moins, leur cinq majeur semble assez clair pour la reprise. Sauf grosse surprise, le coach Billy Donovan devrait partir avec Josh Giddey à la mène, Coby White à l’arrière, Matas Buzelis en ailier-fort et Nikola Vucevic sur le poste de pivot.

Reste à voir qui complètera tout ça sur le poste 3. Le nouveau venu Isaac Okoro – réputé pour sa défense – pourrait être titulaire, à moins que Donovan ne décide de lancer Noa Essengue dans le grand bain en l’associant à Buzelis sur les ailes (peu probable si vous voulez notre avis). Kevin Huerter, Ayo Dosunmu et Patrick Williams sont aussi des options.

Globalement, l’effectif des Bulls ne fait pas rêver mais il donne des options à Donovan pour bricoler. Il y a de la jeunesse, des profils différents, et un bout de potentiel à développer. Les supporters de Chi-Town devront s’en contenter.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Bulls à suivre

Nikola Vucevic, Coby White et Josh Giddey.

Pas de pick premium à se mettre sous la dent à Chicago, mais quelques options à envisager lors des soirées où vous êtes à sec. Le Vooch peut toujours lâcher des matchs en 20 points – 10 rebonds, Coby White a enchaîné les cartons offensifs en fin de saison dernière, tandis que Giddey a fini dans le Top 7 NBA au nombre de triple-doubles (7 en 2024-25).

Qu’attendre des Bulls cette saison ?

39 victoires pour 43 défaites et une élimination au play-in tournament face au Miami Heat. On déconne, mais pas tant que ça au final.

Parce que oui, tant que les Bulls ne décideront pas d’activer le mode tanking (ou au contraire recrutent une vraie star), ils semblent destinés à réaliser une nouvelle campagne dans le ventre mou de la (faible) Conférence Est. Et ce n’est pas la bonne fin de saison l’an dernier (15 victoires en 20 matchs) qui nous fera croire le contraire.

Outre les résultats comptables, le style de jeu rapide et décomplexé de l’an passé devrait logiquement être reconduit, de quoi vivre quelques soirées excitantes à défaut d’engranger beaucoup de victoires. Au milieu de ça, on a hâte de voir l’évolution du sophomore Matas Buzelis. L’Américano-lituanien, né à Chicago et membre de la NBA All-Rookie Second Team en 2025, pourrait bien franchir un cap cette saison.

Parmi les dossiers qu’on va surveiller aussi : Nikola Vucevic, en dernière année de contrat et donc potentiellement transférable (à moins de privilégier le cap space pour l’été 2026). Idem pour Kevin Huerter. Coby White est également dans une année contractuelle mais lui vise un gros deal à 30 millions de dollars (la saison) lors de la prochaine Free Agency. Est-ce que ce sera avec Chicago ou une autre franchise ? La saison à venir pourrait apporter des éléments de réponse.

Au final, le meilleur moment de la saison se déroulera sans doute le 24 janvier 2026, jour de la cérémonie du retrait de maillot de Derrick Rose. Déjà honoré la saison dernière, le plus jeune MVP de l’histoire NBA sera officiellement immortalisé, aux côtés de Michael Jordan, Scottie Pippen, Bob Love et Jerry Sloan. Émotions garanties !

Le pronostic du rédacteur : 34 victoires – 48 défaites

