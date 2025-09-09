Avec Jonathan Kuminga et Quentin Grimes, le dossier de Josh Giddey était un des derniers à traîner lors de cette Free Agency 2025. Le meneur de jeu australien est enfin parvenu à un accord avec les Chicago Bulls ; il reste pour 100 millions de dollars sur 4 ans.

Les bruits de couloir autour de Josh Giddey étaient plutôt clairs ces derniers temps. Le meneur de jeu souhaitait rester dans l’Illinois, mais espérait un contrat à hauteur de 30 millions de dollars par saison. Arturas Karnisovas est resté inflexible, et a quand même réussi à prolonger l’ancien du Thunder.

Selon Shams Charania, la plus belle mèche de Chicago a accepté une prolongation de 100 millions de dollars sur 4 ans. De quoi, quand même, mettre une bonne partie de sa famille à l’abri.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 9, 2025

Mais c’est mérité pour Josh Giddey qui a réussi, la saison dernière, le meilleur exercice de sa carrière. 14,6 points, 8,1 rebonds et 7,2 passes de moyenne, c’est extrêmement propre et ça a notamment permis à son équipe de réaliser quelques très beaux matchs entre mars et avril.

Désormais, en compagnie de Coby White, son objectif sera de permettre aux Bulls de sortir du Play-In et d’enfin apercevoir un meilleur avenir.

Source texte : Shams Charania