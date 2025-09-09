EuroBasket 2025 : La Grèce, dominatrice, face à la Lituanie (87-76) !

La Grèce ne s’est pas faite peur face à la Lituanie. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont assuré une victoire tranquille et maîtrisée (87-76). Le duel à venir face à la Turquie en demi-finale est extrêmement alléchant.

La Lituanie a mené cinq minutes, et puis le rouleau compresseur grec s’est mis en marche. Après un début tendre de son équipe, Giannis Antetokounmpo a pris les choses en main et a ramené son équipe avant que son frère Kostas, impressionnant en défense, ne les fassent passer devant.

Fin du 1er QT : 🇬🇷 24 – 19 🇱🇹

Beau début des Lituaniens mais Giannis a pris chaud (déjà 11 points) et Kostas a enchaîné les contres.

Une victoire familiale qui se dessine ? pic.twitter.com/9G8BLYIX8b

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) September 9, 2025

Jonas Valanciunas a livré un deuxième quart-temps d’exception et permis aux siens d’y croire un petit peu plus longtemps. Les Lituaniens n’avaient que six points de retard à la mi-temps, mais ça n’était pas suffisant.

Car lorsque même les minutes sans le monstre de Milwaukee tourne à l’avantage des bleus, alors il est temps de déposer les armes. Les soldats se sont mis en route avec notamment Vasileios Talipoulos (17 points en 15 minutes) et Kostas Sloukas ; ils ont assuré la victoire.

Le MVP du match reste néanmoins l’inévitable ailier-fort. 29 points, 6 rebonds, 4 interceptions et un énorme tomar plus tard, il continue sa compétition exceptionnelle.

Giannis Antetokounmpo encore très solide face à la Lituanie :

🔹29 points

🔹6 rebonds

🔹4 interceptions

🔹9/15 au tir

Le vainqueur de son duel face à Alperen Sengun pourrait bien être MVP du tournoi ! 👀 pic.twitter.com/vKThWuRtSD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 9, 2025

Vendredi, la Grèce affrontera la Turquie pour tenter de composter son billet pour la finale de l’EuroBasket !