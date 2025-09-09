Officiel : Turquie – Grèce en demi-finale de l’EuroBasket 2025

Alperen Sengun et Giannis Antetokounmpo sont sans doute les deux meilleurs intérieurs de l’EuroBasket 2025 et ils se retrouveront en face à face en demi-finale. La Turquie et la Grèce ont fait le travail et ont disposé de la Pologne et la Lituanie.

Dès la révélation du tableau final de l’EuroBasket 2025, deux favoris émergeaient de la partie gauche du tableau, la Turquie et la Grèce. Mais comme on l’a vu avec la Serbie ou la France, le costume de patron n’est pas toujours simple à porter. Les deux pays voisins ont eux assumé, sans trembler et visent désormais la finale.

Deux pays voisins, mais aussi deux pays fans de sports et réputés pour savoir mettre des ambiances dingues dans des stades. S’il y a une seule chose certaine, ce vendredi (probablement à 16h00), c’est que l’atmosphère dans l’Arena Riga sera électrique.

Greece advances to the EuroBasket 2025 semi-finals. Game against Turkey will be one of the hottest, if not the hottest, in modern history of the european basketball. And it’s not Giannis against Sengun. It’s A LOT more than that.

Et sur le parquet, ce sera extrêmement excitant également. Alperen Sengun et ses coéquipiers ont convaincu depuis le début de la compétition. Un jeu collectif, plaisant et une invincibilité qu’ils sont les seuls, avec l’Allemagne, à maintenir. En face Giannis Antetokounmpo et les siens ont été un petit peu plus poussifs et prévisibles jusqu’au quart de final mais ce match contre la Lituanie rassurera les fans.

Difficile de dégager un favori à cette affiche, et tout ce que l’on souhaite, c’est que l’enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu, car ça pourrait bien être la plus belle rencontre de la compétition !