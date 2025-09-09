EuroBasket 2025, le récap du jour : la Mer Égée, terre de basket

Pour cette première journée des quarts de finale de l’EuroBasket 2025, ce sont les pays du sud-est qui ont eu le dernier mot. La Turquie et la Grèce étaient les favoris pour atteindre les demi-finales de la compétition dans la partie gauche du tableau, ils ont assumé leur statut.

Les résultats du jour

Turquie – Pologne : 91-77

– Pologne : 91-77 Grèce – Lituanie : 87-76

En ouverture de journée, c’est Alperen Sengun et ses coéquipiers qui ont fait le travaille face à la Pologne. Devant pendant toute la rencontre, ils ne se sont pas faits peur comme au tour précédent, contre la Suède. Alperen Sengun continue sa campagne hors du commun et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un triple-double lors d’un EuroBasket, le tout en 25 minutes.

En demi-finales, les Turques retrouveront la Grèce de Giannis Antetokounmpo. L’ailier-fort a été encore spectaculaire face à la Lituanie et son équipe a été propre de A à Z. Kostats, son petit frère, a notamment impressionné en défense et pourrait faire de longues minutes sur « Alpi ». Les Grecs montent en puissance et bien malin est celui qui peut donner un favori trois jours avant l’opposition

