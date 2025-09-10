EuroBasket 2025, la preview de Finlande – Géorgie : oui, c’est bien un quart de finale

Le deuxième jour des quarts de finale de l’EuroBasket commence avec un choc totalement attendu et pas du tout douloureux à regarder pour nous Français. Finlande et Géorgie se départageront dans un match d’outsider. Peu importe l’issue, on aura une belle histoire en demi-finale.

Non vous ne rêvez pas, ce n’est ni un match de repêchage ni une simple rencontre pour affiner le classement final, mais bien un quart de finale d’EuroBasket dans lequel s’affronteront Finlandais et Géorgiens, tous deux bourreaux respectivement de la Serbie et de notre malheureuse Équipe de France, deux nations qui étaient projetées top 3 selon les journalistes accrédités de la compétition.

Mais si la plaie de l’élimination française est encore ouverte et douloureuse, il faut l’accepter, la Géorgie mérite amplement sa qualification ! L’équipe de Aleksandar Dzikic a montré un superbe visage depuis le début des hostilités en tapant les Espagnols d’entrée et donc nos Bleus au dernier tour.

MOOD IN GEORGIA 🇬🇪 RIGHT NOW:#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/P25mZG3prD

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Un collectif rugueux et vaillant, rempli de joueurs de devoir emmenés par les deux NBAers Goga Bitadze et Sandro Mamukelashvili, parfaitement complété par Kamar Baldwin qui perpétue la légende des joueurs naturalisés sur cette compétition (Jordan Loyd est un autre superbe exemple) en ramenant ce petit grain de folie et de créativité.

Seulement en face, il y aura un autre effectif animé par la fougue et la jeunesse. Les Finlandais sortent d’un des plus grands, si ce n’est LE plus grand upset de l’histoire de l’EuroBasket en éliminant la Serbie immense favorite de la compétition. Toujours difficile de remettre les pieds sur terre après ce genre d’exploit, mais peut-être justement que c’est cette folie qui pourrait les emmener encore plus loin qu’espéré.

FINLAND HAS COMPLETED ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN THE HISTORY OF BASKETBALL#EUROBASKET pic.twitter.com/4QQrJzkCjV

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Lauri Markkanen est sur un nuage depuis le début de la préparation et ses lieutenants suivent parfaitement ses traces. De Miro Little à Mikael Jantunen, en passant par l’assassin des Serbes Elias Valtonen et le tout jeune Miika Muurinen, cette équipe a énormément d’armes en stock en plus d’avoir une superstar en très grande forme. Le combo d’une équipe qui va loin finalement.

La Finlande part donc légèrement favorite, intéressant de voir comment cette jeune équipe d’outsiders va gérer ce statut. Mais en tout cas, il ne faudra laisser aucune marge aux Géorgiens pour éviter toute frayeur.

Rendez-vous dès 16h !