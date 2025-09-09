EuroBasket 2025, la preview de Turquie – Pologne : c’est parti pour les quarts !

Les quarts de finale de l’EuroBasket vont s’ouvrir cet après-midi sur un Turquie – Pologne. Une opposition qui semble présenter un clair favori, mais est-ce que c’est encore une bonne idée de pronostiquer ce genre de choses après ce que s’est passé en huitièmes ? Pas si sûr.

Si l’on regarde les résultats, la Turquie apparaît comme un ogre face à la sélection polonaise. Cinq victoires en phase de poule, dont une contre la Serbie de Nikola Jokic qui semblait imbattable à ce moment-là (on savait rire à l’époque).

Un collectif léché, se rangeant derrière les exploits de son jeune prodige Alperen Sengun, qui comme Lauri Markkanen avec la Finlande, paraît transcendé dès qu’il enfile la tunique rouge. Une belle « révélation » qui nous fait dire qu’il faudra compter sur la Turquie dans toutes les compétitions désormais.

Alperen Sengun EuroBasket Bagwork pic.twitter.com/WwEwIqeLw8

— alessio (@alessio_nba) September 6, 2025

Pourtant toutes les certitudes de la formation d’Ergin Ataman ont quelques peu voler en éclats dès les huitièmes de finale. Ce qui devait être une démonstration de force face à la Suède, s’est transformé en guerre de tranchées et il a fallu attendre un combo très clutch interception + dunk de Baby Jokic pour se sortir du piège tendu par Pelle Larsson et les siens.

Pas la performance la plus rassurante, surtout qu’en face, les Polonais n’ont absolument rien à perdre. 3-2 en poule avant de se défaire de la Bosnie en huitième. Pas ultra dominante mais terriblement séduisante, quand on évoque cette équipe polonaise on est obligé de mentionner le nom de Jordan Loyd.

JORDAN LOYD IS ELITE.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Hrai3IULl5

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

L’ancien Raptor désormais Monégasque illumine la compétition de son talent en étant son cinquième meilleur marqueur avec 23 points de moyenne. Contre la Bosnie en huitième, il a envoyé du sale avec 28 pions. Typiquement le genre de belles histoires qu’on adore voir dans ces compétitions internationales.

Alors si la Turquie part en étant favorite de ce quart de finale, attention à ne pas se faire peur comme face à la Suède. Les Polonais pourraient bien se glisser dans la brèche pour réaliser un nouvel upset dans cet EuroBasket.