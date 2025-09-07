Pas le match le plus attendu de ces quarts-de-finale, mais certainement l’un des plus intéressants. Dans un match disputé de bout en bout, la Pologne s’est imposée contre la Bosnie-Herzégovine (80-72). Une belle adresse et des leaders au rendez-vous !

Les matchs à midi sont souvent synonymes de maladresse et manque d’intensité, pas aujourd’hui. La Pologne et la Bosnie-Herzégovine se sont livrés un très joli combat qui a fini par pencher en faveur de Jordan Loyd et ses coéquipiers. Le joueur de Monaco a encore été énorme.

Score final : 🇵🇱 80 – 72 🇧🇦

Jordan Loyd est définitivement un des meilleurs joueurs de cet EuroBasket. Il a été bien suppléé par un Mateusz Ponitka hyperactif !

En face, la blessure de John Roberson les a définitivement condamné.

La Pologne jouera la Turquie en quarts ! 👀 pic.twitter.com/LICK6dR9zo

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) September 7, 2025

Pourtant ce sont les Bosniens, portés par Jusuf Nurkic et John Roberson qui ont le mieux commencé la partie. Ils étaient en tête toute la première mi-temps et avaient même 11 points d’avance en début de deuxième quart-temps avant que Mateusz Ponitka, notamment, ne se mette en route.

Dans le troisième quart-temps, Jordan Loyd a montré toutes les qualités qui font de lui un des meilleurs joueurs de l’EuroBasket. Il a pris le match à son compte et fait passer la Pologne en tête. MVP de la rencontre avec 28 points et 3 rebonds à 8/17 au tir, 3/7 de loin et 9/9 aux lancers francs.

JORDAN LOYDOWSKI WITH THE DAGGER 🗡️#EuroBasket pic.twitter.com/Bu2HMvdgiY

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Mais c’est toute l’équipe qui a trouvé de l’adresse en deuxième partie de rencontre ; le collectif a terminé à 40% derrière la ligne à 3-points.

Malheureusement, c’est une blessure qui a tué le suspense. John Roberson, créateur et meilleur joueur de la Bosnie aujourd’hui s’est blessé et a dû laisser ses coéquipiers alors qu’il restait encore sic minutes.

La Pologne se qualifie donc en quarts de finale et ils retrouveront la Turquie.