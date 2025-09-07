Opposée à la Géorgie après avoir terminé première de son groupe, l’Équipe de France est tombée de haut, de très très haut ce dimanche. Les Bleus ont été incapables d’imposer leur jeu, ont enchaîné les briques à 3-points (6/36 !), pour finalement s’incliner dès les huitièmes de finale. Terrible…

Les stats de France – Géorgie

Avec la défaite choquante de la Serbie contre la Finlande, et d’autres matchs plus accrochés que prévu hier, les hommes de Freddy Fauthoux étaient prévenus : en 1/8 de finale d’un EuroBasket, il n’y a pas de match facile.

Les Bleus s’en sont très vite rendu compte quand Kamar Baldwin (24 points) a commencé à transpercer la défense tricolore en début de match, et que son copain Tornike Shengelia (24 points) s’est vite mis en route. Heureusement, en bon capitaine, Guerschon Yabusele a sonné la révolte. Et puis Mam Jaiteh a fait un joli chantier dans la raquette pour compenser la maladresse française (2/12 à 3-points en première période). Mais contre une Géorgie à la fois joueuse et rugueuse, jouer à deux n’était pas suffisant pour espérer gagner.

Menée d’un point à la pause, l’Équipe de France a été dangereusement entraînée dans un faux rythme lors du troisième quart-temps. Un gros trou d’air en attaque (presque cinq minutes sans marquer…), trop de fautes en défense, un Sandro Mamukelashvili inspiré (14 points), de quoi se retrouver à -6 au score. Pas vraiment le scénario qu’on avait imaginé.

3/20 à 3-points.

Qui ici a déjà eu une pire moyenne dans une matière ? Racontez nous (et si vous avez l’appréciation avec, c’est bienvenu) ⬇️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2025

S’obstinant à 3-points mais enchaînant les briques à un rythme record, les Bleus sont tombés jusqu’à -9 dans le dernier quart. Deux banderilles d’Elie Okobo puis Zaccharie Risacher ont permis de sortir la tête de l’eau, tout comme la contribution de Sylvain Francisco. La grosse domination de la France au rebond offensif, associée à un excellent passage d’Okobo, a même permis à la France de recoller au score.

Malheureusement, les trois dernières minutes du match ont été un enfer pour les Bleus : un 3-points de Shengelia, un contre décisif de Goga Bitadze, puis trois lancers de Baldwin sur une faute de Jaylen Hoard, et hop 68-74 au tableau d’affichage.

L’Équipe de France n’a jamais réussi à s’en remettre…

Fin de match : 🇬🇪 80 – 70 🇫🇷

TREMBLEMENT DE TERRE, LES BLEUS SONT ÉLIMINÉS EN 1/8E DE FINALE DE L’EUROBASKET !!!

Victoire méritée des Géorgiens, meilleurs des deux côtés du terrain. Oui c’était une compétition de transition, mais c’est un vrai échec. 😔 pic.twitter.com/HhJOngjpsv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2025