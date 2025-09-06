Incroyable : la Serbie éliminée dès les 8èmes par la Finlande !!!

Tous les favoris se sont fait chahuter en cette première journée de huitièmes de finale d’EuroBasket, mais il aura fallu attendre le dernier match pour qu’un petit poucet confirme son exploit. Et quel exploit, un upset qui restera gravé dans les mémoires du basket européen : la jeunesse finlandaise vient d’éliminer la Serbie, grande favorite de la compétition

Le résumé du match

Les Finlandais ont démarré en trombe en prenant très vite une dizaine de points d’avance. Lauri Markannen était prêt, 11 points dans le premier quart dont une énorme action à 4 pions, parfaitement supplée par l’adresse de ses coéquipiers (6 sur 11 de loin) mais aussi par une immense domination au rebond. 7 rebonds offensifs en moins de 8 minutes pour la Finlande.

Lauri Markkanen for 3… PLUS the foul 🔥

He's up to 11 points already!

Problème, même avec ce début de match parfait de Markkanen et les siens, la Serbie résiste et ne se laisse pas distancer (merci Jovic et Avramovic). Seulement 4 points d’écart après 10 minutes de jeu.

Dynamique confirmée puisque les Serbes referont leur retard en tout début de deuxième quart. Les deux sélections se rendront ensuite coup pour coup. Miro Little d’un côté, le Joker de l’autre.

Il faudra attendre la toute fin de la période pour voir une équipe recréer un mini-break, et ce sera grâce à une bombinette de très loin signée Vasilije Micic. Niko Jokic viendra assaisonner le tout d’un fadeaway dont lui seul a le secret. À la mi-temps, c’est maintenant la Serbie qui se retrouve avec 4 unités d’avance.

Jokic with the Sombor Shuffle 🃏

Vous vous souvenez de la physionomie du premier quart ? Eh bien on prend les mêmes et on recommence. Les hommes de Svestislav Pesic ont été incapables de capitaliser sur la maladresse finlandaise, et ce sont donc les coéquipiers de Lauri Markkanen qui vont prendre ce quart à leur avantage.

Un gros run de 13-2 pour renverser la rencontre, les Serbes répondront à leur tour et nous voilà avec une seule possession d’écart avant les 10 dernières minutes. Faut-il commencer à s’inquiéter pour le Joker ?

Et bien si l’intéressé a tout tenté, Elias Valtonen a décidé de montrer à tout le monde que les miracles existent. L’ailier finlandais a envoyé trois flèches grandioses dans le cœur des favoris de la compétition, dont deux de très loin. Si la Turquie et l’Allemagne s’étaient sortis de leurs pièges respectifs plus tôt dans la journée, la Serbie vient de se prendre un coup de massue. L’ogre est hors compétition.

UPSET OF THE CENTURY.

FINLAND 🇫🇮 KICK SERBIA AND NIKOLA JOKIC OUT OF EUROBASKET 🤯

La suite

Une grosse remise en question côté Serbe. Pour rappel, plus de 70% des journalistes accrédités pour cet EuroBasket les voyaient ramener la coupe à la maison. Alors oui la perte de Bogdanovic a fait du mal à ce groupe, mais quand même, il y avait largement la place de pas rentrer à la maison si tôt.

Pour la Finlande, direction les quarts de finale après cet exploit historique. Tiens tiens, Lauri Markkanen rencontrera le vainqueur de France – Géorgie au prochain tour. Loin de nous l’idée de trop s’avancer, mais si nos Bleus venaient à passer, nous sommes prévenus, cette Finlande n’a peur de rien !

😱 LE SÉISME INCROYABLE !!! 😱

LA FINLANDE ÉLIMINE LA SERBIE DE L'EURO DÈS LES 8ÈMES DE FINALE !!!

TREMBLEMENT DE TERRE, JOKIC ET SA BANDE SONT OUT DE LA COMPÉTITION !!

