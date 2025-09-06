Personne ne s’attendait à un match serré entre l’Allemagne et le Portugal en huitième de finale de l’EuroBasket 2025, mais une performance offensive catastrophique des coéquipiers de Dennis Schroder a permis aux « outsiders » de s’accrocher longtemps. Victoire 85 à 58 .

Si la rencontre entre la Suède et la Turquie a été plus équilibré que prévu grâce au beau visage montré par les nordiques, celui entre Allemagne et Portugal l’a été du fait d’un très mauvais match des deux équipes. Mais une chose est sûre, on ne s’est pas ennuyés.

Pourtant, pour dormir, il y avait une solution, il suffisait de compter les tirs à 3-points allemands manqués. À un moment du match, ils en étaient collectivement à 1/24 derrière la ligne. Le pourcentage final, un poil meilleur (28%) reste immonde, mais ils ont su relever la tête au moment le plus important. Les Portugais n’ont pas été en reste avec un vilain 20% au tir lointain.

52-51 Allemagne, fin du troisième quart !

J’adore le fight de cette équipe du Portugal 🫶🫶🫶

Les Allemands tentent un run, y’a aucune panique ça défend bien et ça attaque le mieux possible.

On a un MONEY TIME, c’était impossible à prédire y’a 2h ! 🍿

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2025

Début du dernier quart : 52-51

7 minutes plus tard : 73-54

L’Allemagne : pic.twitter.com/HdUZCqIsxi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2025

Cette adresse immonde des deux côtés a resserré l’écart de niveau. À la fin du troisième quart-temps, les hommes d’Alex Mumbru ne menaient que d’un point et c’est dans les 10 dernières minutes qu’ils sont parvenus à resserrer le jeu et à rouler sur leurs adversaires (33-7). Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale et y retrouveront le vainqueur du choc entre Italie et Slovénie. Pour voir les demi-finales, il faudra donc jouer bien, bien mieux que ça.

Contrairement aux matchs de poule, le scoring a été très mal réparti dans l’effectif allemand. Seulement 13 points n’ont pas été marqués par le trio Dennis Schroder – Franz Wagner – Isaac Bonga lors des 30 premières minutes. Mais c’est Maodo Lo qui a définitivement fait tourner la rencontre avec trois tirs à 3-points décisifs en début de dernier quart-temps.

Neemias Queta et ses coéquipiers quittent le tournoi la tête haute. Le pivot a encore réalisé un double-double aujourd’hui avec 18 points et 11 rebonds.