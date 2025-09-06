All-Access – Équipe de France : rebondir ensemble !

Comme lors de chaque grande compétition, la Fédération Française de Basket-Ball nous propose de se plonger au cœur du groupe Bleu grâce à sa série « All-Access ». Après un premier épisode axé prépa, et un deuxième sur le début de compétition, le troisième est dédié à la fin des phases de poules.

Après la difficile défaite face à Israël, le Groupe France se devait de réagir face à la Pologne et l’Islande. Mission accomplie avec brio, les Bleus ont terminé premiers de leur groupe et s’apprêtent à affronter la Géorgie ce dimanche. Pour voir les images exclusives de cette deuxième partie de semaine, c’est ici que ça se passe !