All-Access – Équipe de France : la préparation de l’EuroBasket dans la bonne humeur

Comme lors de chaque grande compétition, la Fédération Française de Basket-Ball nous propose de se plonger au coeur du groupe Bleu grâce à sa série “All-Access”. Dans ce premier épisode de l’été, on suit la fin de la préparation de l’équipe pour l’EuroBasket 2025 !

Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière campagne de l’Équipe de France de basket-ball. Frédéric Fauthoux est arrivé sur le banc de touche, Guerschon Yabusele est devenu capitaine et le groupe a presque intégralement changé puisque neuf des 12 joueurs qui disputeront l’EuroBasket n’étaient pas aux Jeux olympiques l’année passée.

Alors dans cette nouvelle “saison” du All-Access de la Team France, on découvre d’autres hommes, une autre ambiance et le moins que l’on puisse dire c’est que l’ambiance a l’air au beau fixe. Dans cet épisode, on suit les Bleus lors du dernier match de préparation face à la Grèce, mais surtout, beaucoup de moments de vie de groupe !