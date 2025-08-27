EuroBasket 2025 : le Portugal a remporté un match, une première depuis 2007 !

Le Portugal vient de remporter son match d’ouverture de l’EuroBasket 2025 face à la Tchéquie. Une victoire marquée par l’immense performance de Neemias Queta, mais surtout par ce qu’elle représente à l’échelle de la Seleção : une première victoire en compétition internationale depuis 2007 !

Le Portugal n’est pas un pays de basket, plutôt connu pour rayonner avec un autre ballon rond, mais entre les pieds. Pourtant, les lusophones ont cet après-midi écrit les premières lignes d’une nouvelle page de leur histoire basketballistique que l’on espère plus fructueuse que les dernières, en remportant leur premier match de compétition internationale en presque 20 ans.

🇵🇹😱 PORTUGAL BEATS CZECH REPUBLIC AND WINS ITS FIRST EUROBASKET GAME IN 18 YEARS !! pic.twitter.com/TZb7J4TJqJ

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 27, 2025

Le dernier succès ? C’était en 2007 au deuxième tour de l’EuroBasket, une victoire 94-85 face à Israël avant de s’incliner lourdement face à la Grèce. Cette compétition reste néanmoins la meilleure performance de l’histoire de la sélection portugaise puisqu’elle finira 9ème du classement général.

Depuis c’était le néant, une participation en 2011 sans aucun triomphe, avant de retomber dans l’oubli sans jamais se qualifier que ce soit à l’Euro ou en Coupe du Monde (compétition à laquelle le Portugal n’a jamais participé). Cet EuroBasket 2025 a donc comme des airs de rédemption pour une nation qui se développe de plus en plus hors de son traditionnel football.

Commencer par une victoire, c’est déjà historique et on espère en voir plus sur les prochains matchs, avec peut-être l’objectif d’une qualification surprise en huitième de finale, en tout cas ils seront dans la bataille avec la Tchéquie et l’Estonie pour la quatrième place du groupe A.

Le prochain match, c’est contre les Serbes, grands favoris de la compétition. Si Neemias Queta nous pond le même match qu’aujourd’hui face à Jokic, on va se poser des questions sur les réels objectifs de cette Seleção.