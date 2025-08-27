L’Allemagne est bien entrée dans sa compétition. Le duo Franz Wagner – Dennis Schroder et un coup de chaud d’Andreas Obst ont fait très mal à un Monténégro (106-76) qui s’est accroché une mi-temps dans le sillage de Nikola Vucevic. Il va falloir compter sur les champions du monde en titre.

Pendant une mi-temps, le Monténégro a montré un superbe visage. 17/30 au tir, 6/11 de loin et un Nikola Vucevic à 14 points et 7 rebonds en 15 minutes leur ont permis de rester à seulement trois unités d’une, pourtant, bonne équipe d’Allemagne. C’est Franz Wagner qui a lancé sa sélection avec un superbe premier quart-temps. L’ailier du Orlando Magic a gonflé cet été, c’est évident et a collectionné les passages sur la ligne des lancers-francs (6/9 dans l’exercice).

May we have this Franz, I mean dance 🕺🌪️#EuroBasket | @DBB_Basketball x @OrlandoMagic pic.twitter.com/cyxL5lRYJ8

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Dans le deuxième quart-temps, c’est Dennis Schroder, le MVP du dernier mondial, qui a pris le relais avec 10 points en 5 minutes. Un premier écart de huit a été créé avant que les coéquipiers d’un Kyle Allman mi-Kyrie, mi-Kylie ne reviennent au score.

Mais ça c’était avant le coup de chaud d’Andreas Obst. Obst qui veut dire fruit en allemand et pour célébrer ses cinq tirs à 3-points en un quart-temps, voici une liste de cinq fruits qui sont bons, même chauds (les tartes ne comptent pas) : banane, dattes, ananas (pas dans les pizzas), pamplemousse et figues.

ANDREAS OBST IS UNCONSCIOUS 🤯🤯#EuroBasket pic.twitter.com/FrtDIeB4Nn

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Avec cette adresse longue distance, Obst a tout simplement terminé la rencontre. Trois points d’avance à la mi-temps, 24, 10 minutes plus tard.

Le dernier élément à retenir de cette première rencontre de l’Allemagne est la coiffure de Daniel Theis. Simple teinture ou greffe capillaire, on vous laisse en juger. Ce qui est certain, c’est que sa sélection va en coiffer bien d’autres au poteau.