Alexandre Sarr : l’interview !

TrashTalk a eu la chance d’interviewer Alexandre Sarr peu avant l’EuroBasket 2025 avec l’Équipe de France. Sa saison rookie, son partenariat avec Décathlon, les Bleus ou encore ses espoirs pour la suite de sa carrière en NBA, tous les sujets ont été évoqués.

Alexandre Sarr vient de sortir, en partenariat avec Décathlon, la Canaveral 900, une paire de chaussures destinées aux fans de basket-ball français. En marge de cet événement, TrashTalk a pu se poser une quinzaine de minutes avec le grand espoir des Washington Wizards pour discuter de son début de carrière. Entre la capitale américaine et Katowice, où les Bleus évoluent lors des phases de groupe de l’EuroBasket 2025, voyagez avec Alex, au coeur des prémices de son aventure dans le monde de la balle orange.