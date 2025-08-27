EuroBasket 2025 : la Turquie pose une clim en Lettonie (93-73)

La Lettonie ouvrait son EuroBasket 2025 devant son public contre les Turcs. Problème, les hommes d’Ergin Ataman se sont ramenés en mode gâcheurs de fête. 60% à trois points pour la Turquie, Kristaps Porzingis n’a pas trouvé de réponses.

Un match que l’on pourrait presque diviser en deux. La première mi-temps ayant été le théâtre d’une très grosse intensité déployée des deux côtés. Cependant dès le début, la Turquie a pris le contrôle de la rencontre sans jamais le lâcher.

Les hôtes de la compétition ont bien tenté de revenir, une première fois en fin de premier quart, puis une deuxième en milieu de second derrière les assauts longue distance d’Arturs Zagars. Seulement, Alperen Sengun et les siens trouvaient toujours une réponse, les ramenant à une petite dizaine de points d’avance avant la pause.

Zagars il est pas venu pour rigoler 😤😤 pic.twitter.com/Jjppac8qt7

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) August 27, 2025

Une forme d’équilibre que l’on ne retrouvera malheureusement pas en deuxième mi-temps puisque la Turquie va complètement dérouler sur le reste du match, à l’image de Cedi Osman dans le troisième quart, qui devait encore avoir quelques restes de Cavalanche dans sa besace.

Latvia’s house?

Cedi Osman disagrees 😤#EuroBasket x @tbf pic.twitter.com/9tyCZmnZpd

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

17 points d’écart à l’entame du dernier quart, un public letton silencieux et une formation assommée qui atteindra non sans peine le buzzer final. Certainement pas l’ouverture que les hôtes attendaient mais il faudra composer avec sur le reste de la compétition. Kristaps Porzingis devra lui aussi faire mieux, 10 points à 3/12 au tir, on est bien loin de ce qu’est capable de proposer le nouvel intérieur des Hawks.

Les Turcs eux, ont rendu une copie presque parfaite derrière un gros quatuor Osman (20 points), Sipahi (19 points à 100% au tir), Sengun (16 points) et Larkin (15 points). Le tout complété par une adresse collective indécente, 60% au global, 60% à trois points. De quoi se mettre parfaitement en confiance avant d’enchaîner deux prochains matchs plus qu’abordables face à la Tchéquie et au Portugal.

This was just an insane shooting performance from Turkiye 🇹🇷 🔥#EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/6e4BCXKIo9

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025