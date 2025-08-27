Grandissime favorite de l’EuroBasket 2025, la Serbie n’a pas fait dans le détail pour son entrée dans la compétition. Nikola Jokic et ses copains ont tout simplement explosé l’Estonie (98-64), beaucoup trop faible pour espérer exister dans cette rencontre.

Les stats de ce match à sens unique, c’est par ici

Le suspense aura duré… deux minutes.

Deux minutes, le temps pour la Serbie de placer un 9-0 qui a immédiatement donné le ton de la rencontre. Sur jeu placé ou en transition, à travers le talent individuel ou l’exécution collective, les hommes de Svetislav Pesic ont vite fait la diff’, surtout qu’ils ont bien été aidés par les pertes de balle estoniennes. Nikola Jovic s’est particulièrement amusé en début de match (voir plus bas) tandis que Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic.

LA PASSE DE JOKIC 😭😭😭😭pic.twitter.com/qnIB3xRuRb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2025

Si l’Estonie a essayé de s’accrocher à base de tirs primés et de alley-oops bien sentis, on était déjà à +20 après dix minutes. Autant dire que les trois quart-temps suivants ont fait office de garbage time prolongé. L’écart a ensuite continué de grimper : 56-29 à la pause, 86-44 à la fin du troisième, 98-64 score final.

Sans être parfaite mais en étant sérieuse, la Serbie a fait honneur à son statut de grand favori de l’Euro. Aucune équipe n’est aussi talentueuse sur le papier, aucune ne possède une telle force de frappe.

L’Estonie est bien placée pour en témoigner…

Nikola Jovic………

pic.twitter.com/MseoufN1Bp

— Brady Hawk (@BradyHawk305) August 27, 2025