EuroBasket 2025 – récap du Day 1 : les favoris au rendez-vous, Lauri Markkanen déjà chaud

Après une première journée d’EuroBasket 2025, la conclusion est que la logique a été respectée à peu près partout. On fait le point sur toute l’action, avant d’enchaîner demain… avec l’équipe de France !

Que dire de cette première journée ? Pas mal de petites choses. Déjà 12 pays en course pour une qualification en phase finale, avec des déçus, des favoris qui assurent et même une petite page d’histoire. Allez, on vous fait la liste qui va bien.

La Lituanie réussit tranquillement son entrée en lice face à la Grande-Bretagne. Rien d’autre en particulier à signaler pour ce match.

Du côté du Portugal, la Seleçao signe son premier succès à l’EuroBasket… depuis 2007 ! Une page d’histoire pour le basket lusitanien, offerte en partie par un Neemias Queta très chaud (23 points, 18 rebonds).

L’Allemagne en a passé 106 au Monténégro de Nikola Vucevic. Que voulez-vous, quand on est favori, on se permet de mettre des grosses gifles d’entrée.

La Turquie a aussi dominé son sujet, face à la Lettonie qui jouait à domicile. Un match correct bien manoeuvré par la bande d’Alperen Sengun. De quoi nous filer vraiment le sourire rien qu’en pensant au Serbie – Turquie qui nous attend dans quelques jours.

Final de haut vol entre Suède et Finlande. Les Finlandais s’en sortent bien au bout d’un money time qui a toujours laissé un mince espoir à la Suède. Lauri Markkanen confirme sa grande forme avec une grosse entrée en compétition (28 points, 6 rebonds, 3 passes).

La Serbie a méchamment corrigé l’Estonie, et Nikola Jokic est définitivement un magicien unique. Début d’Euro validé, ils font vraiment flipper ces serbes.

