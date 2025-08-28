On enchaine ! Six matchs hier – le récap ici – et six aujourd’hui, et ce soir toutes les équipes de cet Euro auront joué leur premier match. Au menu du jour ? Du bleu, du blanc, du rouge, du bleu blanc rouge.

Le programme du jour

14h : Géorgie – Espagne (Groupe C)

Géorgie – Espagne (Groupe C) 14h : Israël – Islande (Groupe D)

Israël – Islande (Groupe D) 17h : Belgique – France (Groupe D)

Belgique – France (Groupe D) 17h15 : Bosnie-Herzégovine – Chypre (Groupe C)

Bosnie-Herzégovine – Chypre (Groupe C) 20h30 : Grèce – Italie (Groupe C)

Grèce – Italie (Groupe C) 20h30 : Slovénie – Pologne (Groupe D)

Tous ces matchs sont à retrouver sur BeIN Sports

Le main event

Le match entre la France et la Belgique, évidemment, un match pour montrer lequel des deux a la plus grosse frite. Sur le papier les Bleus sont quatre étages au dessus mais attention, le voisin veut prendre de la place dans le Groupe C et ne lâchera rien pour emmerder Freddy Fauthoux lors de son premier “vrai” test avec l’EDF. Nadir Hifi a remplacé Matthew Strazel à la dernière minute, tout le monde est fin prêt pour cogner les Belges tah 2018, et la sucrerie du jour sera même retransmise sur les antennes de TF1, pile entre le Bigdil et les Feux de l’amour. Elle est pas Plus Belle la Vie les gars ?

Les autres matchs

Dans le groupe des Bleus Israël et son NBAer Deni Advija auront tout intérêt à engranger une victoire contre l’Islande, alors que le Slovénie – Pologne a une belle tête d’affiche entre deux équipes ambitieuses, puisqu’on rappelle que les Polonais avaient été jusqu’en demi du dernier Mondial. On surveillera également l’entrée en lice de l’Espagne en espérant les voir perdre, tout de même, absolument personne ne regardera le Bosnie – Chypre de 17h15 à part les Chypriotes et les Bosniens, et le gros choc de la journée aura lieu à 20h30 à Limassol entre la Grèce et l’Italie, deux candidats à la première place du Groupe D et accessoirement à une médaille.