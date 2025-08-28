L’Équipe de France ouvrira son EuroBasket 2025 dans quelques heures face à la Belgique (17h). Une ouverture en douceur puisqu’elle devrait très logiquement tourner à l’avantage des Bleus, mais une ouverture qui cache également derrière elle son lot d’histoires.

Commençons par évoquer notre chère EDF, et il y en a des belles choses à dire. Cinq sur cinq en préparation dont deux victoires contre l’ennemi juré espagnol, un nouveau coach qui imprime déjà son jeu, des jeunes qui ont la dalle, tout est idyllique jusque-là pour le groupe de Freddy Fauthoux.

Les seuls points noirs sont évidemment les absences majeures de Wemby, Rudy et Vavane, ainsi que la blessure toute fraîche de Matthew Strazel, obligé de céder sa place à Nadir Hifi. Seulement voilà, ces inconnus participent également à l’excitation qu’incarne cette première compétition d’une nouvelle ère, une ère pleine de résilience à l’image du choix de Strazel de rester avec le groupe pour les soutenir.

Côté belge, l’avenir est radieux mais ne s’écrira sans doute pas cette année. Toumani Camara et Ajay Mitchell, leaders de la nouvelle génération des Lions ne prendront pas part à la compétition, il faudra donc surtout compter sur le nouveau pivot de 29 ans du Paris Basket, Ismaël Bako.

Rien qui ne devrait inquiéter nos Bleus, immense favoris d’une rencontre qui nous fait surtout sourire pour le passif qui l’habite. France – Belgique, ça vous fait forcément remonter des souvenirs, du rectangle vert aux multiples chocs basketballistiques du côté féminin. Intéressant de préciser que l’Hexagone a aussi été le tout premier adversaire de la sélection belge masculine de basket en 1928. Alors même si l’issue du match à venir semble déjà écrite, profitons de ces retrouvailles entre vieux amis.