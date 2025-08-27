EuroBasket 2025 : Matthew Strazel reste avec les Bleus pour les soutenir, malgré sa blessure

Malgré sa blessure à la cuisse qui l’a privé de l’EuroBasket 2025 quasiment à la dernière minute, Matthew Strazel a fait le choix de rester avec les Bleus pour soutenir le groupe durant la phase de poule en Pologne. Un geste qui en dit long sur l’esprit de résilience du garçon.

Les quelques heures qui ont suivi la rencontre face à la Grèce ont dû être particulièrement dures pour Matthew Strazel. Apprendre que l’EuroBasket 2025 va lui filer entre les doigts pour un pépin physique à la cuisse est un vrai crève-coeur. Pour autant, le meneur des Bleus n’a pas pris ça avec frustration, en témoigne son intention de rester avec le groupe France lors de la phase de poule, à Katowice (Pologne).

Un geste d’altruisme que l’on salue, et qui atteste son engagement avec la sélection. Bien sûr, il va sans aucun doute profiter des soins dont il a besoin pour se remettre auprès du staff des Bleus. Son remplaçant, Nadir Hifi, a expliqué dans un court entretien avec la FFBB qu’il aurait à coeur de remplacer au mieux celui qu’il décrit comme un bon pote.

“Matthew c’est un bon pote. Je vais essayer de le remplacer et de bien faire les choses. Comme il les aurait faites. Montrer que le remplacement est un bon choix du coach.”

Source : FFBB