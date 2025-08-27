C’est parti mon kiki, plus personne ne dit ça mais la phrase est rigolote. Ce qui est rigolo également ? C’est qu’on va potentiellement s’envoyer 76 matchs de basket en 18 jours entre Tampere, Katowice, Riga et Helsinki. L’EuroBasket 2025 débute aujourd’hui et vous l’avez compris on est ravi. C’est parti pour la preview du Day 1, enjoy.

Le programme du jour

12h30 : Grande-Bretagne – Lituanie (Groupe B)

Grande-Bretagne – Lituanie (Groupe B) 13h45 : République tchèque – Portugal (Groupe A)

République tchèque – Portugal (Groupe A) 15h30 : Monténégro – Allemagne (Groupe B)

Monténégro – Allemagne (Groupe B) 17h : Lettonie – Turquie (Groupe A)

Lettonie – Turquie (Groupe A) 19h30 : Suède – Finlande (Groupe B)

Suède – Finlande (Groupe B) 20h15 : Serbie – Estonie (Groupe A)

Tous ces matchs sont à retrouver sur BeIN Sports

Le main event

Lettonie – Turquie ! Dans une salle probablement surchauffée les Lettons attaquent leur Euro par un très gros morceau. Dans un groupe où la Serbie est un épouvantail, ce match d’ouverture ressemble déjà une finale pour la deuxième place. Kristaps Porzingis vs Alperen Sengun, Arturs Zagars en chef d’orchestre letton avec les deux frères Bertans pour pilonner, Cedi Osman et Shane Larkin côté Turc, on est déjà sur l’un des très gros chocs de ce premier tour !

Les autres matchs

A boire et à manger pour cette journée d’ouverture. Les Lituaniens voudront se faire respecter d’entrée face à la Grande-Bretagne, tout comme les champions du monde allemands contre le Montenegro ainsi que la Finlande face à la Suède, dans un match où il ne faudra pas confondre les blonds. Dans le Groupe A les Tchèques devront se méfier du Portugal de Cristiano Ronaldo et D’Jal, et on terminera la journée avec le premier match des Serbes face à l’Estonie.

Une première journée piano piano, avec quelques favoris sur le pont et une belle affiche pour préchauffer avant le Courtoisico demain. EuroBasket 2025, zébarti !