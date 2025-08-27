WNBA : Alyssa Thomas bat son propre record de triple-doubles sur une saison

Deux rencontres, une petite nuit en WNBA mais une nuit qui fera date dans l’histoire, puisque la grande Alyssa Thomas a battu son propre record de triple-doubles sur une saison. Allez, on en parle !

Les résultats de la nuit

Toujours et encore privées de Caitlin Clark, le Fever n’a pas tremblé face au Storm. Deux équipes à bilans égaux qui luttent sans relâche pour une place en Playoffs. À ce jeu là, ce sont les locales du soir qui ont proposé la meilleure prestation, avec une triplette Aliyah Boston (27 points), Odyssey Sims (22 points) et Kelsey Mitchell (21 points) de haut niveau. Face à cette proposition, le Storm n’a pas pu lutté. Gabby Williams termine à seulement 2 points, Dominique Malonga à 8 en sortie de banc.

La grosse actualité de la soirée, ça a surtout été le triple-double d’Alyssa Thomas face aux Sparks. Son 7e de la saison, officiellement un record all-time en WNBA, le précédent lui appartenant déjà (mdr). Un témoignage de sa grande polyvalence, ponctué par la victoire de Phoenix en terre Californienne. Sans trembler, le Mercury file vers les Playoffs !

ALYSSA THOMAS TONIGHT 🔥

• 12 POINTS

• 16 REBOUNDS

• 15 ASSISTS

• 3 STEALSpic.twitter.com/iT2K9sQJX0

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 27, 2025

Le programme de ce soir