Max Strus s’est fait opérer et manquera les 3 à 4 prochains mois

Mauvaise nouvelle pour la Cavs Nation ! Max Strus s’est fait opérer pour une fracture au pied gauche. Il sera mis au repos les trois à quatre prochains mois et manquera donc le début de saison. Le sort ne semble pas avoir fini de s’acharner sur l’Ohio.

Après Darius Garland qui lui aussi devrait manquer l’entame de saison des suites d’une opération, c’est au tour de Max Strus de remplir l’infirmerie des Cavaliers alors même que la saison est loin d’avoir débuté. L’ancien du Heat a subi une fracture au pied gauche lors d’un entraînement d’offseason. L’opération est déjà faite et le rétablissement est estimé à trois ou quatre mois. La malédiction de Cleveland semble se prolonger après les blessures catastrophes rencontrées en Playoffs.

Cleveland Cavaliers guard Max Strus underwent surgery to repair a Jones fracture in his left foot sustained during recent offseason workout and will miss approximately 3 to 4 months.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2025

Pour rappel, en demi de Conférence contre les Pacers, le collectif de Kenny Atkinson avait dû jongler entre les blessures de Darius Garland, Evan Mobley et De’Andre Hunter. Donovan Mitchell quant à lui était diminué par une gêne au mollet. La liste est longue, encore plus quand on se replonge également dans les années qui ont précédé.

Alors effectif fragile ou pur manque de baraka, chacun se fera son avis. En tout cas une chose est sûre, Spida, Mobley et Jarrett Allen devront composer sans leur meneur et ailier titulaire pour entamer cette saison 2025-26, du moins si personne d’autre reçoit un mauvais sort d’ici là. En attendant, on souhaite un bon rétablissement au Mad Max.

Source texte : Shams Charania