EuroBasket 2025 : la big preview ! Vidéo TrashTalk

Le 26 août 2025 à 18:19 par Timéo Gomes

Ça y est ! Nous sommes à moins de 24h du lancement de l’EuroBasket 2025. Timing parfait pour envoyer la GROSSE preview de la compétition. Présentation du format et des groupes. Qu’est-ce que l’on peut attendre de notre Équipe de France ? Et pour finir du bon gros pronostic d’Hexperts. Le tout proposé par ce bon vieux Alexinator et un Bastien de retour en pleine forme. La réunion de nos deux pépères favoris à la veille d’une compétition internationale, on appelle ça un immanquable.

