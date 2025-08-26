Quel parcours pour l’Équipe de France à l’Euro ? L’avis de la rédaction

Ça y est, on y est. L’EuroBasket 2025 est sur le point de débuter et forcément, qui dit début de l’Euro dit prono. La rédaction de TrashTalk s’est mouillée en donnant son avis sur le futur parcours de l’Équipe de France. Spoiler, on a envie de croire à un très joli parcours.

Nicolas M.

Défaite en demi-finale.

Intrigante. S’il y a bien un mot pour qualifier cette version de l’Équipe de France, c’est celui-là. D’un côté il y a beaucoup d’absents et pas des moindres, de l’autre on a vu une prépa intéressante de la part d’un groupe hyper jeune, avec un nouveau coach qui montre déjà sa patte.

Dans ce contexte, les hommes de Fred Fauthoux peuvent débarquer à l’Euro ambitieux, sans se mettre une tonne de pression. De quoi réaliser un joli parcours. Le premier tour devrait être géré sans trop de problèmes si les Bleus sont sérieux, et je les vois bien enchaîner jusqu’en demi-finale derrière. Le manque d’expérience / vécu collectif se verra malheureusement dans le dernier carré, mais l’EDF pourra quitter la compétition la tête haute. Avec potentiellement une médaille de bronze autour du cou.

Giovanni

Défaite en quarts de finale.

Trois joueurs seulement issus du roster de Paris 2024, quand les Grecs, les Serbes ou les Allemands ont reconduit quasiment l’intégralité de leur groupe. De la jeunesse, avec les défauts inhérents, comme l’inexpérience, souvent dommageable dans ce genre de compétition. La France est sur un nouveau cycle mais reste la France, avec de grandes ambitions et des joueurs référencés malgré tout. Toutefois, si le huitième de finale peut être négocié sans trop de frayeur, j’ai peur que le quart soit cette année le plafond de cette équipe, quand de vieux grognards viendront choper nos freaks par les mollets sur leurs rebonds offensifs. J’ajouterai que si la France sort en quarts ce ne sera pas forcément une déception pour moi, en fonction de la manière bien sûr.

Nicolas V.

Défaite en demi-finale.

Cette équipe de France n’est pas celle qu’on aurait pu avoir dans le meilleur scénario possible. Néanmoins, elle reste particulièrement solide et va sortir des poules sans se faire peur, tout en se frayant un beau chemin vers le dernier carré une fois le mois de septembre arrivé.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de l’année 1 de Frédéric Fauthoux, que des joueurs appelés à devenir des éléments majeurs de la sélection découvrent le maillot bleu. L’Allemagne et la Serbie sont selon moi au-dessus, mais les Bleus iront les titiller et prendre l’expérience nécessaire pour tout casser en 2027.

Robin

Défaite en finale.

Cette équipe de France me fait penser à celle de 2014. Une sélection jeune, privée de ses leaders, mais qui attire énormément puisque ses grands espoirs sont appelés à prendre le relais dans le futur. Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly ou dans une moindre mesure Nadir Hifi, tous ont le potentiel de sortir d’énormes performances et de faire naître des exploits.

Les Bleus ne sont jamais aussi forts que lorsqu’ils n’ont pas d’attentes sur les épaules et cette génération va montrer qu’il faudra compter sur eux en 2027 et 2028 ! Bon, si on pouvait éviter la Serbie le plus longtemps possible, ce ne serait pas plus mal…

Timéo

Défaite en demi-finale.

Un gros potentiel sans d’énormes attentes, voilà pour moi la recette d’une compétition qui, même sans sacre au bout, sera palpitante, pleine de promesses et nous fera saliver rien qu’à l’idée de retrouver ce groupe accompagné de ses absents en 2027.

Alors oui, des manques il y en aura. Peu de continuité, de certitudes, mais est-ce que ce serait pas ça le plus excitant ? Les Bleus sont à l’aube d’une nouvelle ère, et nous supporters, face à une contrée encore inexplorée que l’on espère remplie de succès. 5 sur 5 en prépa c’est pas anodin, alors on ira loin. Et quand ça se terminera, Freddy n’aura qu’à dire que la prochaine fois, l’Alien sera là.

Clément

Défaite en demi-finale.

Pas une contre-performance en soi, mais un plafond qu’il me semble difficile de dépasser au vu des forces en présence, notamment du côté de l’Allemagne ou de la Serbie, mais aussi du contexte de cette Équipe de France dont trop peu de joueurs ont connu le Bigdil.

Les vieux briscards à la retraite, les nouveaux encore un peu verts, un nouveau coach et plusieurs forfaits notables. Voilà un combo qui risque d’empêcher nos Bleus d’aller plus loin que le dernier carré. Mais tenez-vous bien car Zacch, Alex ou encore Bilal vont continuer d’apprendre, grandir et revenir encore plus fort en 2027. Ce n’est pas une menace mais une promesse.