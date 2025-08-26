Le maillot de Candace Parker a été retiré par le Chicago Sky

Cette nuit en WNBA, le Chicago Sky a encore perdu. Mais c’était tout de même soir de fête à Chi-town puisque la légendaire Candace Parker – originaire de l’Illinois – a eu l’honneur de voir son maillot être retiré. Instant émotion.

Son petit garçon dans les bras, Candace Parker a vu son numéro 3 monter au sommet de la salle, entre sourire et larmichette.

No. 3 is officially in the rafters in Chicago FOREVER 💐

Candace Parker, the hometown hero. pic.twitter.com/ZSCgXycOlG

— WNBA (@WNBA) August 26, 2025

Si Candace a passé quasiment toute sa carrière aux Los Angeles Sparks, où son maillot a aussi été retiré, elle a également réalisé deux saisons à Chicago en 2021 et 2022. Deux saisons qui ont suffi pour emmener le Sky au sommet. Avec Parker dans ses rangs, Chicago a en effet remporté le titre WNBA en 2021. Candace Parker a été deux fois All-Star avec le Sky et nommée une fois dans la All-WNBA First Team. Autant dire qu’elle a laissé une sacrée empreinte.