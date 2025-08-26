Le maillot de Candace Parker a été retiré par le Chicago Sky
Le 26 août 2025 à 08:50 par Nicolas Meichel
Cette nuit en WNBA, le Chicago Sky a encore perdu. Mais c’était tout de même soir de fête à Chi-town puisque la légendaire Candace Parker – originaire de l’Illinois – a eu l’honneur de voir son maillot être retiré. Instant émotion.
Son petit garçon dans les bras, Candace Parker a vu son numéro 3 monter au sommet de la salle, entre sourire et larmichette.
No. 3 is officially in the rafters in Chicago FOREVER 💐
Candace Parker, the hometown hero. pic.twitter.com/ZSCgXycOlG
— WNBA (@WNBA) August 26, 2025
Si Candace a passé quasiment toute sa carrière aux Los Angeles Sparks, où son maillot a aussi été retiré, elle a également réalisé deux saisons à Chicago en 2021 et 2022. Deux saisons qui ont suffi pour emmener le Sky au sommet. Avec Parker dans ses rangs, Chicago a en effet remporté le titre WNBA en 2021. Candace Parker a été deux fois All-Star avec le Sky et nommée une fois dans la All-WNBA First Team. Autant dire qu’elle a laissé une sacrée empreinte.
“Mon cœur appartiendra toujours à l’État de l’Illinois, à la ville de Naperville et à la ville de Chicago. Ce n’est pas seulement mon lieu d’origine, c’est le cœur même de mon identité.
Cette ville (Chicago, ndlr.) est très spéciale pour moi. Je n’ai pas été drafté ici… mais j’ai fini par y revenir, et jouer ici a été un honneur. Alors voir (le maillot) accroché au plafond, ça signifie beaucoup pour moi. Vraiment. Je suis extrêmement reconnaissant.” – Candace Parker