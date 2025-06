Cinq matchs cette nuit en WNBA avec beaucoup de scénarios différents. Des rencontres serrées, du gros blowout, mais à vrai dire, ce n’est pas vraiment ça qui fera la une de cette soirée, puisqu’une légende a été honorée et a vu son maillot être hissé au plafond de la Crypto.com Arena. Merci Candace Parker.

Les résultats de la nuit

Petit résumé rapide de tous les derniers résultats. Atlanta et Chicago ont fait le job respectivement contre le Liberty et les Sparks. Les Aces de Vegas ont dû batailler dans le money time pour venir à bout du Phoenix Mercury. Pendant qu’en fin de nuit, Minnesota et Golden State se sont baladés sévères contre le Sun et le Storm, du gros blowout en bonne et due forme.

Il y a aussi eu de la grosse performance à souligner, à commencer par celle de la MVP en titre A’ja Wilson. 26 points, 18 rebonds, 7 passes décisives et un gros panier pour prendre l’avantage à 22 secondes du buzzer face à Phoenix. Du grand A’ja ! Dans le même style, Angel Reese s’est régalée avec son 24/16/7 à 10/19 au tir face aux Sparks, quatrième match consécutif à plus de 15 rebonds pour elle.

Mais la grosse actu de la nuit c’est bien évidemment le retrait du maillot de Candace Parker pendant cette même opposition entre Sparks et Sky. Distinction méritée pour celle qui est devenue MVP de la ligue dès sa saison rookie en 2008, et qui rejoint donc Lisa Leslie au plafond de la Crypto.com Arena.

Malheureusement pas de grosse performance tricolore pour pimenter cette nuit de célébration puisque presque toutes nos Françaises ont connu de gros problèmes d’adresse (3/27 au tir en cumulé pour Gabby Williams, Dominique Malonga et Bria Hartley). Seul Marine Johannes a réussi à tenir la barre avec 6 points à 2/3 derrière l’arc.

Pas de matchs WNBA cette nuit mais un gros gros rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi avec la finale de la Commisioner’s Cup entre Indiana et Minnesota. Caitlin Clark contre Napheesa Collier, alléchant non ?

FEVER VS. LYNX FOR THE COMMISSIONER’S CUP CHAMPIONSHIP 😤

Who you got? pic.twitter.com/aUs6630q6o

— Yahoo Sports (@YahooSports) June 18, 2025