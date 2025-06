Transfert NBA : Collin Sexton rejoint les Hornets, Jusuf Nurkic file au Jazz

Pourquoi existe t-on ? Dans quel but sommes nous en vie ? Pourrions nous exister au sein d’une simulation ? Autant de questions existentielles qui font mal au crâne, et qui atteignent presque l’interrogation suivante : que fait le Jazz ? Utah a envoyé Sexton a Charlotte, contre Jusuf Nurkic. C’est pas compliqué : on ne comprend pas.

Pas compris, et pourtant, on a cogité cette nuit sur le sujet. Collin Sexton qui file aux Hornets avec un second tour de draft 2031 contre Jusuf Nurkic, c’est au mieux une arnaque, au pire un énorme braquage. Les Hornets récupèrent un meneur expérimenté, véritable garantie en cas de blessure de LaMelo Ball et parfait repère pour Kon Knueppel, récupéré en 4e position de la Draft 2025.

Et allez ! Collin Sexton à Charlotte !

Coucou Jusuf Nurkic ! https://t.co/HRVhVs2Map

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2025

Plus, c’est aussi un signal fort pour Moussa Diabaté, qui est désormais en tête dans la hiérarchie des pivots de la franchise. Il pourrait donc prétendre à une place de titulaire dès la saison prochaine, ce qui serait une belle récompense après une saison réussie individuellement à Charlotte.

Pour le Jazz, en revanche, pas saisi le concept. Perdre un joueur aussi “solide” contre Jusuf Nurkic, difficile de comprendre la direction. D’autant plus avec l’arrivée d’un Ace Bailey qui ne rassure personne, notamment pour son envie de jouer à Utah proche du néant.