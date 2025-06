Les Blazers sont dans un projet de reconstruction bien engagé, et les derniers jours ont donc confirmé qu’une page allait se tourner cet été. Le dernier coup de balai en date ? Au revoir Deandre Ayton, et bonjour… le bonheur ?

Deandre Ayton devait toucher 35 millions pour jouer la saison 2025-26 avec les Blazers. Il devrait les toucher, ou une bonne partie en tout cas, mais ce ne sera pas à Portland puisque le joueur et sa franchise ont négocié hier un buyout, c’est à dire que les Blazers vont lui filer tout ou une partie de l’argent qu’il aurait du gagner la saison prochaine, c’est justement pour ça d’ailleurs qu’on “négocie” un buy-out.

Breaking: Deandre Ayton is finalizing a contract buyout with the Portland Trail Blazers to become a free agent, sources tell ESPN. pic.twitter.com/DNYcNqRvkW

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025



Connu pour être capable d’envoyer des masterclass tah Wilt Chamberlain, celui qui a été drafté n° en 2018 – la même année que Luka Doncic – a toujours navigué entre le statut de joueur dominant – il s’est auto-surnommé DominAyton – et celui d’intérieur capable mais avec un gros poil dans la main, notamment en défense. Plus de 14 points et 10 rebonds de moyenne en tout cas, ce qui le place parmi les meilleurs spécialistes à son poste, et donc un profil qui sera probablement scruté par pas mal de franchises en manque de viande et d’adresse dessous (59% en carrière).

Pour les Blazers la volonté semble claire : libérer du cap et faire de la place à Donovan Clingan et Hansen Yang, les deux immenses prospects de Portland mais qui le sont, pour l’instant, uniquement par la taille. Anfernee Simons parti, Deandre Ayton parti, ne reste plus que Jerami Grant et on sera définitivement entré dans une nouvelle ère à Portland, celle de Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Toumani Camara. Une belle base comme dirait l’autre.