Les fans des Sixers peuvent se réjouir, il existe dans leur équipe un joueur dévoué au groupe et qui ne pense pas qu’à l’argent. On en dit pas de nom pour ne pas fâcher Paul George, et on applaudit plutôt Kelly Oubre Jr., heureux propriétaire depuis hier d’une nouvelle année de contrat à 8,4 millions !

Kelly Oubre Jr. avait la possibilité de s’assoir sur sa player option pour ainsi tester le marché, mais il a donc préféré, probablement en accord avec ses dirigeants, de poursuivre l’aventure en Pennsylvanie. On verra donc toujours les beaux yeux clairs de Kelly claquer des tomars au Wells Fargo Center, chouette.

Philadelphia 76ers forward Kelly Oubre Jr. is picking up his $8.4 million player option for next season to return to the team, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025



Il a bien roulé sa bosse le pépère Kelly, mais depuis deux saisons chez les Sixers voilà qu’il s’est imposé comme un joueur qui compte réellement. 15 points et 6 rebonds dans la peau d’un titulaire, une catastrophe sur les tirs à 3-points mais Keke compense par une grosse activité des deux côtés du terrain.

Il formera la saison prochaine un trio intéressant avec Tyrese Maxey et le sophomore Jared McCain, alors que de son côté ce vieux Diplodocus d’Eric Gordon a quant à lui décliné sa player option, devenant free agent sans pour autant avoir écarté les Sixers pour la saison prochaine, toujours selon Shams Charania, décidément ce coquin sait tout sur tout.